Der TB Jahn Zeiskam rüstet sich weiter für die mögliche Rückrunde der Fußball-Verbandsliga. Alexander Pirogov und Dogan Soylu sind zwei weitere Neuzugänge. Der 19-Jährige Pirogov kommt vom Oberligisten FC 09 Speyer. Im Sommer 2020 rückte er aus der A-Jugend des Vereins in den Kader der Oberligaelf auf. Vorher spielte er fast sieben Jahre in der Jugend des Karlsruher SC und ein halbes Jahr in der Jugend des SV Sandhausen. Mit 1,94 Metern ist er der typische Mittelstürmer, wie Trainer Stefan Ronecker ihn sich wünschte. Mit Soylu kommt nach nur einem halben Jahr beim VTG Queichhambach ein defensiver Mittelfeldspieler nach Zeiskam. Vergangene Saison war Soylu noch in der A-Jugend des FSV Offenbach aktiv. Zeiskams Teammanager Patrick Pfaff und Spielleiter Manfred Weck planen bereits für die kommende Saison. Der Kern der Mannschaft soll an den Verein gebunden, neue Spieler sollen bevorzugt aus der Region geholt werden. Marsel Begovic, der über die Rolle des Ergänzungsspielers nicht hinauskam, verlässt den Verein. Er wird sich Fortuna Kirchfeld in der badischen Verbandsliga anschließen.