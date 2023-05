Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Abgesehen von einem Abrutscher, spielt der TB Jahn Zeiskam seit 1990 in der Verbandsliga. Die Viktoria Herxheim war damals als Meister in die Oberliga aufgestiegen, der ASV Landau abgestiegen. Die 30 Zeiskamer Jahre sind geprägt von drei Epochen. Nun bricht eine neue Ära mit einem Kunstrasenplatz an.

Corona hat alles lahm gelegt. Wann und wie es weitergeht mit dem Amateurfußball, ist unklar. Dabei ist die Verbandsliga-Spielzeit 2020/21 für den TB Jahn Zeiskam eine besondere. Der 1896 gegründete