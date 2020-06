Dennis Knorr wechselt von der SpVgg Edenkoben zum SV Erlenbach in die Fußball-A-Klasse Süd. Der 29-jährige Innenverteidiger durchlief alle Jugendteams des SC Hauenstein und spielte in der Bezirksligamannschaft. Weitere Stationen waren der SV Gommersheim und der VfL Neustadt. „Er verleiht unserer Abwehr zusätzliche Stabilität und ist zudem torgefährlich“, so SVE-Spielertrainer Patrick Pfaff, der mit Knorr in Gommersheim gespielt hatte. Vom FV Neuburg kehrt Patrick Wünstel zurück.