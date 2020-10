Der FC Wörth steht nach dem 5:1-Sieg nach Verlängerung bei der SpVgg Oberhausen/Barbelroth im Halbfinale um den Fußball-Kreispokal. Wolfgang Wüst, ihm werden die Einnahmen gespendet, war nicht vor Ort: „Das wäre zu emotional gewesen.“

Die Aktion wurde mit großer Leuchtschrift über dem Clubhaus kundgetan. Wüst war am 8. September das Haus abgebrannt. Als es passierte, hatte er Spätschicht im Daimler-Benz-Werk in Wörth. Dort arbeitet der Elektriker seit über 40 Jahren. Um die Mittagszeit erreichte ihn der Anruf von Barbelroths Bürgermeister Roland Nuss. Er eilte nach Hause, da war alles schon vorbei. Die Feuerwehren aus Oberhausen, Barbelroth und Bad Bergzabern hatten den Brand gelöscht.

Das Wohnhaus in der Mittelstraße ist seither unbewohnbar. Durch einen falschen Anschluss bei Arbeiten an der Oberleitung sollen 400 Volt in die Kaffeemaschine gejagt sein. Nun müssen alle Schäden behoben und das Haus muss kernsaniert werden.

Holzdecken, Estrich, Fenster und Türen: alles kaputt. Wüst ist mit den Versicherungen in Kontakt. Er wohnt mit Sohn Florian, der in der ersten Mannschaft spielt, jetzt in einer Ferienwohnung in Barbelroth. In den kommenden Tagen will er in eine größere Wohnung nach Oberhausen ziehen. Er rechnet mit einer Dauer der Arbeiten von einem Jahr. Der Verein hat ein Spendenkonto eingerichtet.

Wörths Torhüter pariert Elfmeter

Zum Spiel: Die Gastgeber waren vor der Pause überlegen und hätten klarer in Führung gehen müssen. Spielertrainer Steffen Zoller verwandelte einen Freistoß zum 1:0 (19.). Nach einer halben Stunde scheiterte Florian Clever mit einem Strafstoß und dem Nachschuss an Gästekeeper Sandro Sitter, Luca Ahrens hatte Fabian Rehm gefoult. Nach der Pause wurden die Gäste stärker, ohne sich Chancen zu erarbeiten. In der 87. Minute foulte Tobias Geiger Maximilian Dammer. Emre Sayincans Elfer sprang von der Unterkante der Latte zum 1:1 hinter die Linie. In der Verlängerung hatten die Gastgeber dann in Unterzahl (Zoller sah in der 85. Minute Gelb-Rot) nichts mehr entgegenzusetzen. Dammer (92.), Gökhan Istanbullu (112.), Anil Akal (118.) und Sayincan (119.) sorgten für einen klaren Sieg der Bavaren. Am Mittwoch um 19 Uhr treten sie beim ASV Lug/Schwanheim an.