31 Spiele hat der Mörlheimer Harald Kirschthaler bei zehn Europameisterschaften im Stadion gesehen. Am Dienstag fährt er zu seinem 32. nach München. Schwedische Nächte im Passat, Steh-Auf-Männchen im Wembley-Stadion, gastfreundliche Niederländer: Er hat auf seinen Reisen viel erlebt.

Ob 1992 in Göteborg, 1996 in Wembley, 2004 in Lissabon oder 2012 in Danzig: Harald Kirschthaler hat in den vergangenen Jahren einige Kilometer zurückgelegt und etliche Euro und