Der 37-jährige Sascha Hübl wird neuer Trainer der SG Mörzheim/Eschbach in der Fußball-C-Klasse West. Er tritt die Nachfolge von Marco Hübel an, der den Kontakt zum Verein hergestellt hat. Hübl hat vor zwei Jahren seine Karriere als aktiver Fußballer beendet und will nur noch im Notfall auflaufen. Er spielte zwölf Jahre beim VTG Queichhambach auf der rechten Außenbahn. Weitere Stationen als Spieler waren der SV Wernersberg und der ASV Lug/Schwanheim. Es ist seine erste Trainerstation. Er ist Malermeister im elterlichen Betrieb und wird in Kürze zum ersten Mal Vater. In wenigen Wochen zieht er ins neue Eigenheim in Bornheim um.