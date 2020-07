Rolle rückwärts beim Südwestdeutschen Fußballverband. Die weiteren Lockerungen im Zusammenhang mit den Corona-Beschränkungen lassen den Spielbetrieb zu. Der Verbandspokal-Wettbewerb soll schon am 15./16. August die Pflichtspielsaison einläuten. Die Punktrunde beginnt planmäßig am 5./6. September – mit einem nochmals geänderten Modus.

Der Widerstand der Vereine führte offensichtlich dazu, dass der SWFV davon abgerückt ist, die Meisterschaftsrunden nach Hin- und Rückspielen in Halbgruppen zu beenden. Zwar bleibt es im Bereich des SWFV wohl in allen Spielklassen bei der Teilung in mindestens jeweils zwei Staffeln, jedoch soll es im Anschluss an die Hauptrunde Auf- und Abstiegsrunden geben.

Am Beispiel der Bezirksliga bedeutet dies, dass die Vereine in der Vorderpfalz in eine Nord- und Südgruppe geteilt werden und so zwei Zehnergruppen entstehen. Nach Hin- und Rückspiel (18 Spieltage) werden die besten fünf Teams einer Staffel mit denen der anderen um den Aufstieg spielen, die letzten fünf Teams jeweils die sechs Absteiger ausspielen. Dabei werden wieder Hin- und Rückspiele gespielt, allerdings nur noch gegen die Mannschaften, die aus der anderen Gruppe stammen (zehn Spieltage). Das macht insgesamt also 28 Spieltage. Das sind zwei Spieltage weniger als in einem regulären Spieljahr mit 16 Mannschaften.

„Allerdings nur dann, wenn es keinen weiteren Lockdown durch eine zweite Corona-Welle gibt“, betont Klaus Karl, Staffelleiter der Bezirksliga Vorderpfalz: „Dann müssten wir die Auf- und Abstiegsrunde wieder streichen.“

Auch in der Verbandsliga wird nach diesem Modus gespielt – jedoch wird die Liga hier in eine Ost- und Weststaffel geteilt. In der Landesliga deutet vieles darauf hin, dass man sich ebenfalls auf so einen Spielplan einigt, allerdings wahrscheinlich mit einer Nord-Süd-Splittung. Die Entscheidung falle jedoch erst am Montag, teilte Staffelleiter Peter Schakewitsch mit.

Die Klasseneinteilung

Verbandsliga Ost: TB Jahn Zeiskam, SV Rülzheim und FC Bienwald Kandel spielen in einer Gruppe mit TuS Marienborn, FC Basara Mainz, TuS Rüssingen, TSC Gau-Odernheim, ASV Fußgönheim und Phönix Schifferstadt.

Landesliga Ost: Aufteilung steht noch nicht fest. Aus der Südpfalz spielen hier: FSV Offenbach, SV Büchelberg, SV Viktoria Herxheim und TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim.

Bezirksliga Vorderpfalz Süd: SV Minfeld, TSG Jockgrim, TuS Knittelsheim, VfB Hochstadt, VTG Queichhambach, TuS Frankweiler/Gleisweiler/Siebeldingen, FC Lustadt, FC Speyer 09 II, VfB Haßloch, 1. FC 08 Haßloch.