Dominik Glaser hatte die Mannschaft des FC Lustadt zur Saison 2015/16 noch als Spielertrainer übernommen und sie prompt zurück in die Bezirksliga geführt. Zum Start der neuen Runde, voraussichtlich im Sommer 2021, übernimmt der bisherige Cotrainer Cristian Stoican Radu gemeinsam mit Florin Dausch die sportliche Verantwortung. Warum das?

Er selbst habe entschieden, rechtzeitig aufzuhören, bevor es durch Abnutzungserscheinungen zu Misserfolgen und einem gestörten Verhältnis zum Verein kommen könne, sagt Glaser: „Meine Entscheidung ist daher nach Abwägung vieler Faktoren die richtige, und dass ich im Guten mit dem Verein gehen kann, macht mich glücklich.“

Nach dem Aufstieg schaffte Glaser jeweils einstellige Platzierungen im Mittelfeld der Bezirksliga. Mit einer Mannschaft, die seit drei Jahren einen personellen Umbruch zu verkraften hat. Altgediente Lustadter haben ihre Karrieren beendet, vor allem junge Spieler wurden verpflichtet. Glaser stand seit zwei Jahren, auch bedingt durch einen Kreuzbandriss, nur noch in Notfällen selbst auf dem Platz.

Mehr Zeit für die Familie

Er will dem Verein verbunden bleiben, dem neuen Trainerduo – wenn gewünscht – beratend zur Seite stehen, eventuell in der Reservemannschaft spielen. Aber vor allem mehr Zeit für seine Familie haben. „Ganz generell will ich mir alle Optionen offenhalten. Auch ein Engagement als Cheftrainer einer anderen Mannschaft ist denkbar, wenn es einfach passt“, sagt Glaser.

Der Verein hätte gerne mit ihm weitergearbeitet, zeigt aber Verständnis für den Entschluss. „Er war in den vergangenen Jahrzehnten einer der Trainer mit der längsten Amtszeit beim FCL. Die Zusammenarbeit war angenehm“, sagt Spielleiter Manfred Schlick. Mit dem neuen Duo an der Seitenlinie sei der Verein jedoch auch gut gerüstet für die Aufgaben ab Sommer 2021. Cristian Stoican Radu habe die Lustadter A-Jugendspieler schon einige Jahre trainiert und werde die Jugend auch in der kommenden Runde betreuen.

Stoican „der richtige Mann“

Spieler, die altersbedingt aus der Kreisliga-A-Jugend aufrücken, sollen dann in den Bezirksliga-Kader integriert werden. Auch deshalb sei Stoican der richtige Mann. Für den Cotrainerposten habe man eine interne Lösung gesucht und mit dem aus Neuhofen stammenden Lehrer Dausch einen in Lustadt heimisch gewordenen Spieler gewinnen können.

Die Spieler des Kaders sollen nahezu alle gehalten werden, so Schlick. Ergänzen sollen den Kader sechs bis sieben Spieler, die aus der eigenen A-Jugend kommen.

Bis dahin verspricht Glaser, „alles zu geben“, um die laufende Runde gut zu beenden. In der Lockdown-Pause ist der FCL Vierter der Südstaffel, was den Einzug in die geplante Aufstiegsrunde zur Folge hätte – und den Klassenverbleib.