Der VfB Hochstadt, Spitzenreiter in der A-Klasse Süd beim Abbruch der Fußball-Meisterschaft wegen Corona, und Verfolger SV Minfeld steigen in die Bezirksliga auf. „Vor diesem Hintergrund von einer ,schicksalhaften Verbindung’ beider Vereine zu sprechen, scheint wohl etwas weit hergeholt zu sein“, hat uns Fritz Arnold geschrieben. „Blickt man aber in den Annalen der südpfälzischen A-Klasse zurück in die 1970er-Jahre, so stellt man fest, dass exakt diese beiden Mannschaften schon einmal durch eine absolut außergewöhnliche Tabellenkonstellation zusammengeführt wurden.“

Arnold (66), der damals in Minfeld spielte, ehe er in den Polizeidienst ging, erinnert sich: Beide Teams verloren die ersten sechs Spiele und fanden sich mit jeweils null Punkten am Tabellenende wieder. Ausgerechnet am Kerwe-Samstag beider Ortschaften kam es in Minfeld zum Zusammentreffen der beiden punktlosen Vereine und das Spiel endete mit einem spektakulären 10:0-Sieg für Minfeld. Karl Wolf vom VfB erinnert sich auch und schaut nach: Es war im September 1975. Der VfB verlor danach kein Spiel mehr und feierte 1976 den Aufstieg in die Bezirksliga.

Im Minfelder Team waren Spieler wie Oßwald, Habitzreuther oder Friedmann. Bei Hochstadt waren Fußballgrößen wie Feuster, Werling, Lähr oder Wassyl auf dem Platz, schreibt Arnold. Das ungewöhnliche Ergebnis habe wohl einen Riesen wachgeküsst. „Nur aus Vollständigkeitsgründen sei erwähnt, dass Minfeld im Rückspiel in ,Houscht’ chancenlos war und mit 1:4 eine verdiente Revanche hinnehmen musste.“

„Vielleicht“, meint Arnold, „hat doch der liebe Fußballgott seine Hände im Spiel, wenn er diese beiden Teams immer wieder solch besondere Fußballgeschichten schreiben lässt.“

Der VfB erlebte damals noch ganz andere Geschichten auf dem Platz, der, so steht es in einer VfB-Chronik, im Mai 1975 eingeweiht wurde. Kosten bei viel Eigenleistung: 7000 Mark. Im Februar 1976 musste ein Verbandsspiel abgesagt werden. Unbekannte hatten auf beiden Sportplätzen nachts jeweils ein Fußballtor abgesägt. Der VfB Hochstadt setzte eine Belohnung von 500 DM aus. Wer war’s? Ein ehemaliger Hochstadter Spieler soll es gewesen sein.