Der FV Neuburg hat mit seinen Trainer Frank Wallenwein (A-Klasse) und Dominik Huber (C-Klasse) für die Saison 21/22 verlängert. „Wir sind sehr froh darüber, dass beide den eingeschlagenen Weg mit uns weitergehen und hoffen, dass nach Wiederaufnahme des Spielbetriebs sich die Spielphilosophie beider Trainer mehr und mehr auf dem Platz niederschlägt“, teilte Michael Reinhard, Vorstand Finanzen des FVN, mit. Jochen Winter werde nach dieser Saison als aktiver Spieler und Co-Trainer aufhören, aber im Verein in der Vorstandschaft weiterhin aktiv sein. Andre Heesakker (30), ein Neuburger, viele Jahre bei Viktoria Herxheim aktiv, fühle sich in der Offensive zu Hause und sei nach einer Pause vom Fußball top motiviert, als spielender Co-Trainer beim FVN einzusteigen. Ein anderer Neuzugang ist Jonas Hellmann (23) aus Hagenbach, der zuletzt beim FV Maximiliansau aktiv und den Kader mit Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs verstärken wird. „Wir sind zudem noch auf der Suche nach zwei, drei Neuzugängen, denn insbesondere im Offensivbereich, aber auch generell in der Breite sind wir einfach zu dünn besetzt“, so Reinhard.