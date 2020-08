Der FSV Azzurri Landau hat seine aktive Mannschaft aus der Fußball-C-Klasse abgemeldet. Schatzmeister Guido Kuhn, bis zuletzt aktiver Spieler, begründet es mit unzureichenden Platzverhältnissen. Seit Jahresbeginn hatte der Verein gemeinsam mit dem FV Queichheim, dem SV Landau West und dem SV Dammheim die Umwandlung des Horstringsportplatzes an der Helmbachstraße in einen Kunstrasenplatz angestrengt. Es habe mehrere Gespräche mit der Stadt Landau gegeben, ein Finanzierungskonzept sei erstellt worden, man habe sich wegen finanzieller Unterstützung an die Dietmar-Hopp-Stiftung gewandt. Die Stiftung macht wegen der Corona-Krise aktuell keine finanziellen Zusagen. Die Stadt habe alle notwendigen Reparaturleistungen für den Hartplatz zurückgestellt. „Ein regulärer und verletzungsfreier Spielbetrieb war nicht mehr zu gewährleisten, da der Platz immer schlechter wurde“, so Kuhn. Die neue Staffelaufteilung mit weniger Heimspielen und Hygieneauflagen haben die finanziellen Einbußen des Vereins weiter erhöht. Mehrere Spieler hätten dem Verein wegen der Platzsituation den Rücken gekehrt. 13 Spieler hätten noch zur Verfügung gestanden. Kuhn: „Es ist bitter. Ich war von Anfang an dabei. Doch ich bin sicher, es ist die richtige Entscheidung.“ Das Vereinsleben soll bestehen bleiben. Kuhn versucht, eine AH-Mannschaft ins Leben zu rufen.