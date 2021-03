Der TSV Freckenfeld und die Sportfreunde Germania Winden bilden ab der Saison 2021/22 eine Spielgemeinschaft im Fußballkreis. Sie wird mit zwei aktiven Mannschaften am Spielbetrieb teilnehmen.

Die erste Mannschaft in der B-Klasse Ost wird künftig von den aktuellen Freckenfelder Trainern Heiko Herzenstiel und Marco Bauer gecoacht, für die zweite Mannschaft in der D-Klasse Ost wird noch ein Übungsleiter gesucht. Eingefädelt haben den Deal Marco Bauer und Windens Spielleiter Jürgen Großmann. Windens aktueller Spielertrainer Ahmad Fahda wird den Verein zum Saisonende verlassen.

Die Germania bringt rund 15 Spieler in die neue Gemeinschaft ein. Großmann sagt: „Wir können uns dem demografischen Wandel nicht entziehen. Der jetzige Zeitpunkt ist ideal. Ich bin froh, dass alle Windener Eigengewächse diesen Weg mitgehen. Die Gespräche waren von Anfang an konstruktiv und auf Augenhöhe.“ Freckenfelds Marco Bauer blickt optimistisch in die Zukunft: „Wir wollen mit beiden Teams dauerhaft und erfolgreich agieren.“ Kein Spieler werde den TSV 08 verlassen.