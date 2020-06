Frank Kindel (52) wird neuer Trainer beim SV Herxheimweyher in der Fußball-C-Klasse Ost. Das teilt der Verein auf Facebook mit. Kindel komme aus Jockgrim und habe in der Jugend beim SV Hagenbach und FVP Maximiliansau gespielt. 1991 zog er nach Thüringen und spielte in der Bezirks- und Landesliga und später im angrenzenden Oberfranken in der A-Klasse. Als Spielertrainer sei Kindel zweimal von der A-Klasse in die Bezirksliga aufgestiegen und habe zweimal den Pokal gewonnen. „Nach einer Fußballpause ist Frank hoch motiviert. Sein Wissen und seine gesammelte Erfahrung möchte er an die Mannschaft weitergeben“, heißt es in der Vereinsmitteilung. Kindel tritt die Nachfolge des Bellheimers Stefan Bolz an.