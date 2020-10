In der Fußball-A-Klasse Süd wurde die Partie TSV Billigheim-Ingenheim II gegen SG Klingenmünster/Göcklingen wegen eines Corona-Verdachts bei den Gästen abgesetzt. „Eine reine Vorsichtsmaßnahme“, wie ein SG-Sprecher erklärte. In der Staffel Ost musste der Rangzweite SV Erlenbach tatenlos zusehen, wie Spitzenreiter FC Wörth seine Führung auf fünf Punkte ausbaute.

Staffel West

VfR Sondernheim – FSV Freimersheim 2:2. Nachdem Tayfun Kar vor 80 Zuschauern im Strafraum gefoult worden war, verwandelte Marcel Grallert den Strafstoß zum 1:0 (28.). George Yalman schaffte für die immer noch sieglosen Freimersheimer den Ausgleich (48.), die Sondernheimer wurden ausgekontert. Mehmet Ekren setzte im Strafraum den Ball zum 1:2 ins Netz (60.). Doch erneut ein Elfmeter von Grallert brachte den verdienten Ausgleich (82.). Kar war von FSV-Torwart Sandro Dagit von den Beinen geholt worden.

Spfr Dierbach – SV Landau West 5:3. Die Westler mussten die zweite Niederlage in einer Woche hinnehmen. Aus 30 Metern traf Marc Haumering zum 1:0 (4.). Drei Strafstöße führten zum zwischenzeitlichen 3:1: 1:1 Peter Hektor (6., HE), 2:1/3:1 Philipp Hinrichs (35./42.), wobei zuerst Haumering und dann Sascha Miller unfair gestoppt worden waren. Auf Vorarbeit von Timm Vögtle und Frederik Bachtler erhöhte Miller auf 4:1 (53.). Die restlichen Treffer vor 150 Zuschauern: 4:2 Felix Zaucker (56.), 5:2 Miller (80.), 5:3 Elias Erhard (88.).

Staffel Ost

FC Wörth – SV Hatzenbühl 5:1. Der Tabellenführer geriet durch das Tor von Sebastian Bischoff in der 5. Minute in Rückstand, doch dann lief die Wörther Torfabrik wie am Schnürchen. Die weiteren Treffer vor 100 Zuschauern: 1:1 Fabian Eger (20.), 2:1 Max Dammer (24.), 3:1 Eugen Galkin (25.), 4:1 Lukas Link (30.), 5:1 Luca Ahrens (75.).

FC Bellheim – FV Neuburg 1:2. Phönix-Spielleiter Max Graichgauer sagte nach Spielschluss: „Der FVN war cleverer, das muss man anerkennen.“ In der zweiten Hälfte kamen die Bellheimer etwas besser ins Spiel, doch für einen Punkt reichte es nicht. Das 0:1 schoss Michael Meyer (20., aus 18 Metern), das 0:2 Michael Paul (67.). Den Anschlusstreffer markierte Maurice Hafner nach Vorlage von Pascal Gaschott (87.).

FVP Maximiliansau – TuS Schaidt 4:3. 85 Zuschauer verfolgten ein spannendes Match mit einem glücklichen Sieg für die Gastgeber. Die Tore: 0:1 Tim Gaab (1.), 1:1 Ruven Sommer (10.), 2:1 Robert Wolf (15.), 2:2 Gaab (20.), 3:2 Spielertrainer Dominik Jäger (47.), 3:3 Philippe Buschmann , 4:3 Jäger (86.).

SV Rheinzabern – SV Herxheim II 3:3. Der SV Olympia startete verheißungsvoll und lag nach Treffern des Ex-Scheibenhardters Adnan Rrahmani (3./45.) zur Pause mit 2:0 vorn. Frederik Bayer (57.) und Sascha Banspach (63./77.) drehten vor 130 Zuschauern den Spieß für die Viktoria um. Ein Eigentor von Sandro Wetzka (79.) bescherte den Gastgebern wenigstens den verdienten Punktgewinn.