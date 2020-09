Zwei südpfälzische Verbandsligisten sind dabei, wenn heute die vierte Runde um den Fußball-Verbandspokal abgeschlossen wird. Marco Weißgerber, Trainer des FC Bienwald Kandel, schaut voraus: „Bei einem Weiterkommen könnte ja im Achtelfinale das Traumlos 1. FC Kaiserslautern winken.“

Kandel tritt am Mittwoch um 19.30 Uhr beim TuS Hohenecken an. „Ich glaube, dass wir in der neuen Liga gut angekommen sind. Der Auftaktsieg im Derby gegen Zeiskam war natürlich sehr wichtig. Wir haben bisher gezeigt, dass wir läuferisch und taktisch mithalten können. Wir sind auf einem guten Weg, der Kader ist absolut verbandsligatauglich“, sagt Weißgerber. In Schifferstadt habe keiner mehr an eine Niederlage geglaubt. Doch anstatt das 2:2 zu halten, habe die Mannschaft den Sieg gewollt.

Dominik Steinel wegen einer Oberschenkelverhärtung und Christian Ochs wegen einer Quetschung des Innenmeniskus fallen aus.

„Motor anlaufen lassen für die Liga“

Der SV Rülzheim kann das angekratzte Selbstvertrauen, noch kein Sieg in der Liga, auffrischen. Er erwartet am Mittwoch um 19.30 Uhr den TuS Marienborn. „Wir wissen, dass uns nach vorne der Punch und die Kreativität fehlen, daran müssen wir arbeiten“, sagt Cotrainer Daniel Geiger, im Mittelfeld aktuell mit Abstand der Umtriebigste in der Elf. „Der Pokal ist für uns wichtig. Da wollen wir nichts ausprobieren, sondern gewinnen, um den Motor anlaufen zu lassen für die Liga.“ Chefcoach Patrick Brechtel könnte für mehr Kreativität im Spiel nach vorne sorgen. „Die Überlegung, ihn wieder mitspielen zu lassen, gibt es, aber er ist noch gesundheitlich angeschlagen. Das wird im Pokalspiel nicht möglich sein“, sagt Geiger. Andelo Srzentic fehlt.