Zweimal spielt Fußball-Verbandsligist FC Bienwald Kandel gegen den TSV Gau-Odernheim, heute um 19.45 Uhr im Achtelfinale des Südwest-Pokals, am Sonntag in der Meisterschaft. Trainer Marco Weißgerber fehlen mehrere Spieler. Daher werden einige auflaufen, die bisher weniger Einsatzzeit hatten.

Auf einen Platz in der Startelf hoffen darf Rico Sachs. Der 24-jährige Wörther wurde am Sonntag beim Sieg in Mainz eingewechselt, in der vergangenen Pokalrunde schoss er beim 3:1-Sieg in Hohenecken sein erstes Pflichtspieltor für Kandel. Der gelernte Mittelstürmer ist vor der Saison vom FC Bavaria Wörth aus der A-Klasse Süd gekommen. Dort erzielte er in den beiden vergangenen Spielzeiten 33 Treffer.

Bei den Wörthern und beim FVP Maximiliansau begann Sachs mit dem Fußball. In der C-Jugend wechselte er zum SV Viktoria Herxheim in die Landesliga. Seinen damaligen Coach Timo Theobald bezeichnet er als „überragenden Menschen“. Unter den Trainern Freddy Hess und Jens Bodemer spielte er noch ein Jahr bei den Aktiven. In der Saison 2016/2017 kehrte er nach Wörth zurück, ein Jahr später stieg der Verein als Meister der B-Klasse Ost in die A-Klasse auf. „Trainer Akin Oezer brachte immer gute Ideen ein und hat uns enorm weiterentwickelt“, so Sachs.

In Kandel „beste Perspektive“

Im vergangenen Winter kam die Anfrage von Weißgerber. Sachs sagt: „Ich hatte verschiedene Angebote. Doch in Kandel sah ich einfach die beste Perspektive, um mich im höherklassigen Fußball zu beweisen.“ Sein Übungsleiter bescheinigt ihm eine sehr gute körperliche Verfassung: „Er hat viel Tempo und kann weite Wege gehen.“

An das Tempo und die drei Trainingseinheiten pro Woche hat sich Sachs erst gewöhnen müssen, seinen linken Fuß will er noch verbessern. Zu Saisonbeginn fiel er wegen einer Entzündung im Sprunggelenk zwei Wochen aus. Sachs ist 1,86 Meter groß und wiegt 84 Kilo. Er hat bei der BASF Anlagenmechaniker gelernt. Gerade bildet er sich zum Industriemeister Fachrichtung Metall weiter. Zu den Trainingseinheiten fährt er häufig mit Kubilay Sahin. Sachs sieht sich oft andere Fußballspiele an.

Übler Tritt

Die Stimmung ist nach dem 3:2-Sieg beim TuS Marienborn gut. „Die Partie war emotional, intensiv und ruppig. Wir sind mit diesen Bedingungen besser umgegangen, ich muss der Mannschaft ein großes Kompliment machen“, so Weißgerber. Der Sieg war teuer erkauft, für Noah Beierle musste der Krankenwagen gerufen werden. Ein übler Tritt verletzte seinen Knöchel, eine genaue Diagnose steht noch aus. Neben dem Stürmer fallen sieben weitere Spieler aus. Der spielende Co-Trainer Marc Staiger hat Rückenschmerzen, David Wagner muskuläre Probleme, Sven Kollenda einen lädierten Mittelfuß. Christian Ochs muss sich einer Knie-OP unterziehen, und Yannick Kindler leidet an den Folgen seines zweiten Kreuzbandrisses. Lukas Bosch und Gustavo Felix Rudy haben erst wieder mit dem Lauftraining begonnen.

Hartmüller: „Herkulesaufgabe“

Die Gäste haben den Oberligisten FV Dudenhofen mit einem 3:1-Heimsieg aus dem Wettbewerb geworfen. Ihr Coach Christoph Hartmüller sagt: „Wir stehen vor einer Herkulesaufgabe. Die Vorzeichen stehen sehr schlecht für uns. Wir kommen mit dem allerletzten Aufgebot und müssen aus der A-Jugend und der zweiten Mannschaft auffüllen.“