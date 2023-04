Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Schmerzhaft war die Rückkehr von Gustavo Felix Rudy an seine alte Wirkungsstätte. Der Neu-Kandeler wurde beim Drittrundenspiel um den Verbandspokal beim FSV Offenbach von Lukas Manger so übel am Knöchel erwischt, dass er mit dick eingepacktem Fuß vom Platz getragen und ins Krankenhaus gebracht wurde. Kandel gewann gestern mit 2:0.

„Wir haben das Pokalspiel genutzt, um noch gewisse Dinge auszuprobieren, haben vier Neuzugänge in der Startelf gehabt. Da ist klar, dass noch nicht alle Abläufe passen“,