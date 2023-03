Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Vor sieben Jahren sind sie sich in Gaziantep begegnet, 2018 hat Müslüm Talsik seine Ilknur geheiratet. Während er in der Türkei in der ersten Liga Fuß zu fassen versuchte, lebte das Paar in einer Fernbeziehung. Im vergangenen Jahr hat sich das geändert. Der 25-Jährige will sich beim FV Türkgücü Germersheim empfehlen.

Läuft beim FV Türkgücü Germersheim in der B-Klasse Ost in Kürze ein 25-Jähriger auf, der fünf Jahre Profi in seiner türkischen