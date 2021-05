Der türkische Ex-Profi Müslüm Talsik spielt in der kommenden Spielzeit für den TSV Landau in der Fußball-C-Klasse Ost. Ursprünglich wollte sich der Herxheimweyherer dem FV Türkgücü Germersheim anschließen. Landaus Vorsitzender Ali Simsek hat ihm mit einer Anstellung in seinem Baugeschäft eine berufliche Perspektive eröffnet. TSV-Trainer Akin Özer ist sich sicher, dass Talsik seiner Mannschaft sofort weiterhelfen kann. „Wir sind natürlich sehr enttäuscht, eigentlich hat uns Müslüm sein Wort gegeben. Dennoch wünschen wir ihm alles Gute“, sagte Türkgücü-Vorstand Varol Kavuklu. Von der FSV Freimersheim kommt der 22-jährige Linksverteidiger Oktay Uzun zum TSV, als Torwart kommt Zeki Ceyhan vom VTG Queichhambach.