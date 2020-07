Wer Spiele leiten will, muss angemessen fit sein. Deshalb gibt es Leistungstests für Schiedsrichter wie diesen in Offenbach, den Stefan Kopf leitet. Drei „Aufsteiger“ sind da. Eine 19-Jährige wird fortan regelmäßig in der Landesliga der Männer eingesetzt.

Rund 20 meist junge Männer und eine Frau haben sich zum Leistungstest für Schiedsrichter des Fußballkreises Südpfalz im Offenbacher Stadion eingefunden und drehen Runden. Felix Zirbel lehnt sich entspannt ans Geländer vor der Laufbahn. Er hat seinen Test eigentlich erst in zwei Wochen in Annweiler. Zirbel, Fabian Brune vom SV Rheinzabern und Sophie Burkhart sind drei „Aufsteiger“.

Zirbel ist 25. Nicht sehr jung, um im Fußball eine Karriere als Schiedsrichter zu starten. Stefan Kopf, Lehrwart im Kreis und selbst Schiri, meint es nicht ernst mit dem Spruch. Ernst wird es bei seinem Job bei der Referatsleitung Finanzen, bei Haushaltsplanung und Jahresabschlüssen in der Kreisverwaltung Rhein-Pfalz. Heute ist Fußball dran. Leistungstest für Schiedsrichter. Drei Kilometer in zwölf Minuten laufen, das war einmal. Der Test ist angepasst, soll simulieren, dass Schiris sprinten müssen, langsamer werden können, gehen, wieder sprinten.

Sprints im Intervall

Am heutigen Samstag an der Reihe: Sprint-Test: 6 x 40 Meter in vorgegebener Zeit; Intervalltest: 40-mal in Folge abwechselnd 75 Meter laufen und 25 Meter gehen. Bundesligaschiedsrichter müssen jeden 40-Meter-Sprint in maximal sechs Sekunden schaffen. Dazwischen sind bis zu 60 Sekunden Erholung erlaubt. Beim Intervalltest sind 75 Meter in maximal 15 Sekunden zurückzulegen. Spätestens nach 18 Sekunden muss wieder gesprintet werden.

Felix Zirbel wohnt in Karlsruhe

Zirbel bekam bei Spielbeobachtungen so gute Noten, dass er nun in der Verbandsliga pfeifen wird. Im November leitete er in seiner ersten kompletten Landesliga-Saison Büchelberg gegen Billigheim-Ingenheim (3:0) und in der Bezirksliga Lustadt gegen Mutterstadt (5:0). Für die Kreisvereinigung Südpfalz ist er ein Gewinn: Er stammt aus Idar-Oberstein, wohnt und arbeitet in Karlsruhe und macht seinen Master in BWL an der Dualen Hochschule in Heilbronn. Der 25-Jährige arbeitet bei der Bahn: „Projektkaufmann für Großprojekte.“

Bis zur B-Jugend habe er beim SC Idar gespielt, erzählt Zirbel. „Dann war ich leider nicht mehr gut genug“ für Verbandsliga. Was gibt es noch? Er hatte Gesprächspartner, die ihn auf das Thema Schiedsrichter stießen: „Der steht die ganze Zeit auf dem Platz.“ Seit 2009 ist er als Schiedsrichter gelistet.

Sophie Burkhart studiert in Mainz

Ähnlich war es bei Sophie Burkhart, die aus einer Birkweiler Fußballerfamilie stammt. Sie spielte bei den Südwest-Löwen und in Göcklingen, „wusste, dass ich was weiter mit Fußball machen will“ – und pfeift nun mit 19 Jahren in der Landesliga. Im September hatte sie ein Spiel in der Frauen-Regionalliga, kurz vor der Winterpause war sie Schiedsrichterin bei Horchheim gegen Saulheim in der Bezirksliga Rheinhessen (3:1). Mit 14 hatte sie angefangen. Nun also die Landesliga der Männer, die Klasse, in die auch Fabian Brune aufgestiegen ist. Burkhart studiert Mathematik und Chemie auf Lehramt, im November beginnt das dritte Semester in Mainz.

„Überschreitet ein Schiedsrichter bei einem seiner sechs Sprints die vorgegebene Zeit, darf er unmittelbar nach dem sechsten Sprint einen weiteren Versuch absolvieren. Bei zwei Fehlversuchen gilt der Test als nicht bestanden“, besagen die Regeln. Beim Intervalltest müssen die Schiris jeweils in vorgegebener Zeit die Gehzohe erreichen. Wer es nicht erfüllt, wird ermahnt, dann verwarnt und schließlich ausgeschlossen. Schiris sollen in der Lage sein, ein Spiel über maximal 120 Minuten ohne Schwächen zu leiten.