Fußball-Bezirksligist TSG Jockgrim rüstet weiter auf. Mit Eric Veth (27) kommt im Sommer der in den vergangenen Jahren zuverlässigste Torjäger des Oberligisten TuS Mechtersheim an den „Ludwig“. Veth, der beim FSV Offenbach ausgebildet wurde, lebt in Neustadt. Er war zuletzt lange verletzt. Ohne seine Tore (90 in 171 Oberliga-Spielen für Hauenstein, Arminia Ludwigshafen und Mechtersheim) stürzte Mechtersheim in der derzeit unterbrochenen Runde in die Abstiegszone. In Jockgrim soll Veth spielender Co-Trainer im Team von Chefcoach Kevin Konz werden, in dem der bisherige spielende Assistenzcoach Benjamin Hörner kürzertreten wird. Konz freut sich auf den Neuzugang: „Er ist der echte Neuner, der uns bisher gefehlt hat.“ Nico Pfrengle soll dann wieder ins zentrale Mittelfeld rücken. Wenn Malik Krubally seine Verletzung auskuriert hat, sieht ihn der Trainer eher auf der Außenbahn. Die noch aus der gemeinsamen Zeit beim SC Hauenstein und der FSV-Jugend bestehenden Kontakte zu beispielsweise Marc Socher, Kevin Baltrusch, Tobias Fromm und Sebastian Knoll seien hilfreich gewesen, um Veth für ein Engagement bei der TSG zu überzeugen, zumal sich der Stürmer verändern und ins Trainergeschäft reinschnuppern wolle, berichtet Konz. Mit Allzweckwaffe Patrick Tolbert kommt vom Landesligisten SV Büchelberg ein weiterer etablierter Spieler zur neuen Runde nach Jockgrim. Außerdem gab Konz die Verpflichtungen von Maximilian Pirron aus der Herxheimer A-Jugend sowie Daniel Schenfeld vom TuS Knittelsheim bekannt. Ebenfalls aus Knittelsheim stößt Fabio Blattmann zur TSG, allerdings zum Reserveteam, wo er spielender Co-Trainer von Marco Weigel werden wird. Nadim Ködel, erst im Winter gekommen und zweimal eingesetzt (1 Tor), wird wieder zum FV Kirchfeld zurückkehren.