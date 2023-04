Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Aufbruchstimmung in der Corona-Krise. Beim FV Neuburg drückt sie sich in der Aktion der VR-Bank Südpfalz „Hilf deinem Verein“ (Stand am Montagnachmittag: 580 Unterstützer, knapp 17.000 Euro für den Verein) aus und hängt mit Michael Reinhard (38) zusammen – der um seine Person kein Aufhebens machen will.

Für Reinhard war die Hauptversammlung im März kurz vor dem Lockdown eine emotionale Geschichte. 16 Jahre hatte er beim FVN Fußball gespielt, die längste Zeit