In Frankreich geboren, in Landau aufgewachsen und geblieben. Wolf Buck fühlt sich wohl in der Pfalz. Sein Fußballherz schlägt jedoch für die Franzosen, die am 15. Juni gegen Deutschland spielen. Der Equipe Tricolore traut er in diesem Jahr den Titel zu. An seinem Geburtsland schätzt er besonders das Nationalgebäck.

Wolf Buck ist in Paris geboren. Da liegt es auf der Hand, dass er Fan von Paris Saint-Germain und der französischen Fußball-Nationalmannschaft ist. Ob nationale Meisterschaften