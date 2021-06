Sommer, Fußball-EM, 14.000 Zuschauer bei den Spielen in München. Bingo, da geht was – dachte sich Thomas Hitschler vielleicht. Der südpfälzische Bundestagsabgeordnete lädt zu einem Tippspiel ein und hat als Preise drei Dubbegläser und für den Gewinner zusätzlich einen Gutschein für eine Berlin-Fahrt für zwei Personen ausgelobt.

Am Freitag startet das Turnier mit der Partie Türkei gegen Italien. 51 Spiele sind zu tippen. Wer dabei sein wolle, melde sich mit wenigen Klicks kostenlos unter www.kicktipp.de/eurotippsuedpfalz an, teilt Hitschlers Büro mit. „Als begeisterter Fußballfan fiebere ich bei großen Turnieren immer ganz besonders mit. Deshalb veranstalte ich in diesem Jahr ein Tippspiel und freue mich darauf, die Europameisterschaft mit vielen Menschen aus der Südpfalz gemeinsam zu verfolgen“, so der noch 38-jährige Hitschler, der mit seiner Frau in Hainfeld lebt. Er tippe natürlich selbst mit und sei gespannt, wer bei den Partien den richtigen Riecher habe und am Ende die meisten Punkte hole.

Exakte Ergebnis-Tipps (2:1, 3:3, 1:3) bringen vier Punkte. Wer tendenziell richtig liegt, bekommt zwei (Siegerteam oder Unentschieden) oder drei (richtige Tordifferenz) Punkte. Die Tippabgabe ist jeweils bis zum Anpfiff möglich und endet kurz vor dem Finale am 11. Juli. Wer die meisten Punkte sammelt, gewinnt. Ob der Politikwissenschaftler die Thomas-Hitschler-Dubbegläser den Gewinnern persönlich vorbeibringt, ist nicht klar. Hoffentlich weiß er, was er sich damit antut: eine Riesenrechnerei. In die EM fällt auch noch sein Geburtstag.