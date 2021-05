In seiner Brust schlägt auch ein Herz für Ungarn. Daniel Berbakov, in Serbien aufgewachsen, hofft, dass der Außenseiter bei der Europameisterschaft die Gruppenphase übersteht. Ungarn spielt am 23. Juni gegen Deutschland. Vor der EM fiebert der 27-Jährige aber einem ganz anderen Spiel entgegen.

In der Brust von Daniel Berbakov schlagen zwei Herzen. Sein Vater ist Serbe, seine Mutter Ungarin. Er spricht beide Sprachen. Aufgewachsen ist er in Serbien. Nach Deutschland treibt es den 27-jährigen Logistiker meist zum Arbeiten. Dann lebt er neun Monate hier, ehe er für die restlichen drei Monate wieder zurück nach Serbien geht.

Dort spielt er seit seinem 13. Lebensjahr Fußball. Zuletzt in der 5. Liga. Sollte der Ball in Deutschlands Amateurligen wieder rollen, will er sich mit einem Arbeitskollegen dem FC Phönix Bellheim anschließen. „Zuvor habe ich in Freisbach trainiert, durfte aber nicht spielen, weil ich in der Heimat schon Spiele gemacht hatte“, sagt der Mittelfeldspieler.

Taktik an der Playstation

Zu Hause auf dem Bildschirm seiner Flimmerkiste in seiner Kellerwohnung in Germersheim ist das gemähte Grün häufig zu sehen. Wenn auch nur in virtueller Form: „Ich spiele an den Wochenenden viel Fifa Weekend League auf der Playstation. Da geht es auch um Taktik“, erzählt Berbakov. Jedes Wochenende macht er 30 Spiele. Er muss seine Mannschaft so zusammenstellen, dass die Teamchemie stimmt. „Um oben mitzuspielen, muss man aber schon sehr gut sein. Ich bin so mittelgut“, erzählt er und schmunzelt.

Drei Unentschieden

Berbakov fühlt sich wohl in der Südpfalz. Er schätzt die Ruhe. „Ich habe vorher in Pforzheim, Mosbach und Bruchsal gelebt. Hier gefällt es mir besser“, sagt er.

Bei der Europameisterschaft heißt es dann Daumendrücken für Ungarn. Serbien ist nicht dabei. „Da ein Teil von mir Ungar ist, bin ich schon für Ungarn. Auch wenn die Mannschaft in der Gruppe der Außenseiter ist“, gibt Berbakov zu. Hoffnung macht dem 27-Jährigen der junge Leipziger Dominik Szoboszlai. Der 20-Jährige hat sich aufgrund einer Verletzung in der Bundesliga noch nicht beweisen können. Er ist gerade wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Zuvor habe er in der österreichischen Bundesliga in Salzburg gezeigt, was in ihm stecke und in der ersten Halbsaison 2020/21 neun Tore und elf Vorlagen in 22 Spielen beigesteuert. Vorne hofft Berbakov außerdem auf die Erfahrung des 34-jährigen Mainzers und langjährigen Bundesligaspielers Adam Szalai und auf den Freiburger Roland Sallai.

Überraschung in Budapest?

„Ungarn holt in der Gruppe drei Unentschieden“, ist sich Berbakov sicher. Wie das gehen soll? Ganz einfach. Zum Auftakt gibt’s ein 1:1 gegen Portugal. „Vielleicht fällt Ronaldo ja aus“, scherzt er. Das Gleiche wiederholt die Mannschaft dann gegen Frankreich. Gegen Deutschland setzt er darauf, dass Ungarns Defensivverbund um den Leipziger Innenverteidiger Willi Orban und Torhüter Peter Gulacsi die Null hält. Sollte das fürs Weiterkommen reichen, traut Berbakov dem Team einen weiteren Überraschungssieg im Achtelfinale zu. Helfen könnte der Heimvorteil in Budapest.

Beim Europameistertipp tut er sich schwer. Zu viele gute Mannschaften gebe es, zu hoch sei die Leistungsdichte an der Spitze. Er tippt auf einen Überraschungssieger: „Das könnte die Niederlande sein.“

Seit Drogba Chelsea-Fan

Berbakov schaut aber ohnehin lieber Vereinsfußball. Er ist Fan des FC Chelsea: „Sie waren 2004 sehr gut. Als ich Drogba habe spielen sehen, bin ich Chelsea-Fan geworden.“ In dieser Saison ist er mit dem Team um Trainer Thomas Tuchel durch Höhen und Tiefen gegangen, er ist mit dem vierten Platz in der Premier League und der damit verbundenen Qualifikation für die Champions League zufrieden. Am heutigen Samstag könnten Werner, Havertz und Co. mit dem Gewinn der Champions League für das Sahnehäubchen sorgen. „Ich bin optimistisch, dass wir gewinnen. Manchester City ist auf dem Papier vielleicht stärker, aber in einem Finale kann alles passieren“, sagt Berbakov. Am besten gefällt ihm der junge Mittelfeldspieler Mason Mount, der habe sich gut entwickelt hat.

Daniel Berbakovs Tipps

Ungarn – Portugal 1:1

Ungarn – Frankreich 1:1

Ungarn – Deutschland 0:0

Wie weit kommt Ungarn? Viertelfinale

Wie weit kommt Deutschland? Halbfinale

Wer wird Europameister? Niederlande

Die Wette

Haben Sie auch ungarische Wurzeln, leben hier und wollen gegen Daniel Berbakov wetten? Plaudern Sie doch mit uns. Erzählen Sie uns, wer Sie sind, was sie tun, ob Sie etwas mit Fußball verbindet. Und geben Ihre sechs Tipps ab. Zu gewinnen ist eine RHEINPFALZ-Kaffeetasse. Unsere E-Mail-Adresse: redlan@rheinpfalz.de. Stichwort: EM-Wette.