Mit einem 1:0 gegen den TB Jahn Zeiskam ist der FC Bienwald Kandel am Sonntagabend in die Fußball-Verbandsliga gestartet. Das Tor erzielte Pascal Hüll nach 55. Minuten mit einem Elfmeter. Noah Beierle war gefoult worden. Vor der Halbzeit gab es wenig Chancen in einem ausgeglichenen Spiel, danach wurde das Spiel umkämpfter, laufintensiver. Zeiskam hatte vor 320 Zuschauern eine große Chance, um auszugleichen: Meldin Kovacevic konnte alleine aufs Tor zulaufen, bekam den Ball aber nicht unter Kontrolle.