Carsten Neumann ist im Hauptberuf Qualitätssicherer bei Daimler-Benz in Wörth in der Unimog-Sparte. Im Nebenjob trainiert der 45-Jährige aus Billigheim-Ingenheim im vierten Jahr die Mannschaft des FSV Steinweiler in der Fußball-B-Klasse Ost. Beide Tätigkeiten konnte er in den vergangenen Wochen in der Corona-Krise nicht ausüben. Was tun? Am Ostermontag hat er eine Trainings-Challenge für seine F-Jugend gestartet, die er seit einem Jahr trainiert.

Gemeinsam mit Sebastian Schneider, Spieler der ersten Mannschaft, absolviert Neumann beim Verband den Lehrgang zum „Teamleiter Jugend“. Schneider ist der zweite Trainer der