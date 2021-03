Marcel Meinzer vom Fußball-Landesligisten SV Viktoria Herxheim, der nach dem Abitur 2018 zum Studium in die USA gewechselt ist und für die „University of Kentucky“ im Men’s Soccer Team in der ersten Division der höchsten College Liga spielt, ist ins Saison-Team der C-USA College Liga gewählt worden. Die Conference USA ist eine aus 14 Universitäten bestehende Liga für diverse Sportarten. Das Studium geht vier Jahre lang. „Meine Zukunft ist noch komplett offen“, sagt Meinzer, der zunächst den Bachelor erlangen will. Sein Traum ist der Sprung in den Profifußball: „Da ich nach meinem Amerika-Aufenthalt 24 Jahre alt sein werde und damit im perfekten Alter für einen Fußballer, mache ich mir auf jeden Fall Gedanken über die Option, mich in höheren Ligen zu versuchen“.