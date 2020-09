Robin Dränkow steht wieder im Rülzheimer Verbandsliga-Aufgebot. Der langjährige Führungsspieler des SVR war bis vergangenes Wochenende Spielertrainer der Rülzheimer A-Klasse-Elf. Dies sei Dränkow zu viel geworden, informierte Patrick Brechtel, Trainer des Verbandsligisten. Dränkow müsse nun den für die Verbandsliga notwendigen Fitnessstand erreichen, dann sei er auf vielen Positionen einsetzbar. „Trainer zu sein, ist ein 24-Stunden-Job, egal in welcher Liga“, so Brechtel. „Morgens kommt um 7 Uhr eine Whatsapp, abends um 20 Uhr ruft noch einer an. Die Gedanken kreisen den ganzen Tag um den Fußball, man trägt die Verantwortung. Da ist der Aufwand als Spieler in einer höheren Klasse immer noch deutlich geringer: zum Training gehen, umziehen, duschen, fertig.“