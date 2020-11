Dietmar Bittner ist neuer Sportlicher Leiter beim Fußball-Landesligisten TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim. Damit kehrt der 64-Jährige nach vier Jahren Abstinenz wieder auf die südpfälzische Bühne zurück. Er war 13 Jahre beim FSV Offenbach als Trainer tätig und führte den Verein in die Verbandsliga. Er sagt: „Ich kenne Präsident Markus Degen seit über 30 Jahren. Die Fortuna ist ein seriös geführter Verein mit guten Strukturen und einem tollen Zusammenhalt. Es kam für mich daher nur die Fortuna infrage. Meine Frau hatte das letzte Wort. Als Trainer wollte ich nicht mehr arbeiten.“ Seine Hauptaufgaben sieht Bittner in der Kaderplanung und in der Unterstützung des Trainerteams.