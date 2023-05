Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Kritisiert worden, zurückgemeckert, ausgewechselt worden. Alan Stulin erinnert sich gut an die Zeit, in der sein Vater sein Trainer in Edenkoben war. Er spielt heute in Luxemburg, seine Schwester Natalia in der 2. Bundesliga. Alles fing damit an, dass Slawomir Stulin als Zweitliga-Profi 1993 seine polnische Heimat verließ.

„Sie müssten mal sehen, wie es nach Trainingstagen vor unserer Waschmaschine aussieht. Doch meine Frau Grazyna wäscht schon seit vielen Jahren klaglos unsere Klamotten.“ Das sagt