Glaubt er noch, den Sprung in die Bundesliga zu schaffen? „Wer als Fußballer nicht träumt, der macht etwas falsch“, sagt Lars Oeßwein. Er hat mit seinen 22 Jahren schon reichlich Regionalliga-Erfahrung und schon mit Bundesliga-Profis trainiert.

Seit dem 26. August 2019 trägt Oeßwein, der wieder in seinem Elternhaus in Rheinzabern wohnt, das Trikot des FK Pirmasens. Nach sechs Auftaktniederlagen sammelte der FKP just seit diesem Zeitpunkt wieder Regionalliga-Punkte. Für den Südpfälzer ist das Engagement in der Schuhstadt auf den ersten Blick ein kleiner Rückschritt, spielte er doch zuvor bei noch namhafteren Klubs. Bis Sommer war der FSV Mainz 05 Vertragspartner, davor eine Saison lang der VfB Stuttgart. Oeßwein wollte sich nach dem Abstieg des 1. FC Kaiserslautern II nicht mit der Oberliga begnügen. Beim FCK spielte er den Großteil seiner Jugendlaufbahn. In Rheinzabern hatte er begonnen, über Herxheim war er in die U12 vom Betzenberg gekommen. „Mein Ziel ist es, immer so hoch zu spielen, wie es irgendwie möglich ist“, stellt der gebürtige Kandeler klar.

Immer wieder Kontakt zu Profis

Bei den Zweitvertretungen der großen Klubs konnte er ebenfalls in der Regionalliga auflaufen und hatte immer wieder Kontakt zu den Profis. Nervosität sei bei den Trainings mit den Profis unter Norbert Meier, Tayfun Korkut und Hannes Wolf anfangs schon dagewesen, aber die Profis hätten geholfen, diese „rauszubekommen“, erzählt Oeßwein: „Jeder von denen weiß ja, wie es bei ihm war, als er angefangen hatte.“ Privat habe es keinen Kontakt zu den Topspielern gegeben.

Geprägt habe ihn von seinen Trainern am meisten Gunther Metz: „Er hat mich beim FCK auch von der offensiven linken Außenbahn zum Linksverteidiger umgeschult, was mich am meisten vorangebracht hat.“ Hinten könne er seine Stärken, Schnelligkeit und Zweikampfverhalten, am besten einbringen, meint Oeßwein, der beim FKP zwischenzeitlich wieder offensiv agierte.

Fahrgemeinschaft zum FKP

Noch setzt der Fußballer voll auf den Sport, eine berufliche Ausbildung hat er noch nicht begonnen: „Aber ich habe einen Berater, der die Lage im Auge behält, und dann werden wir zu gegebener Zeit vielleicht einen anderen Weg einschlagen“, sagt der 1,73 Meter große junge Mann. In Mainz und Stuttgart hatte er eine eigene Wohnung, nun pendelt er vom Elternhaus mit Sven Sellentin und Christoph Batke, der aus Frankenthal kommend in Landau zur Fahrgemeinschaft stößt, in die Südwestpfalz. Die Mannschaft sei gut, er komme mit allen klar und beim Verein passe auch alles. Dennoch sei sein Verbleib nach nun 14 Einsätzen in der Liga und zweien, darunter das 2:4 im Elfmeterschießen gegen den 1. FC Kaiserslautern, im Pokal über den Sommer hinaus noch völlig offen.

Oeßwein stand auch schon in einem U19-Länderspiel gegen Dänemark (3:1) auf dem Feld. „Ein Höhepunkt meiner Laufbahn“, sagt er heute. Auch das Aufstiegsspiel im Lauterer Fritz-Walter-Stadion mit der U19 gegen den FSV Frankfurt (2:1 nach 5:0 im Hinspiel) sei ein ganz besonderes Erlebnis gewesen. Er träumt von Spielen in voll besetzten Bundesliga-Stadien.