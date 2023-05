Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit Stürmer Marius Lauth trifft Landesligist TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim am Dienstag in der vierten Runde um den Fußball-Verbandspokal auf den Oberligisten Arminia Ludwigshafen (19.30 Uhr, in Ingenheim). Im März kickte Lauth noch beim SC Ramberg in der B-Klasse.

In Ramberg bildete er mit Oliver Hundemer ein Spielertrainergespann. Beide kennen sich seit gemeinsamen A-Klasse-Zeiten beim ASV Landau. Der Polizist stammt aus Ranschbach, er wohnt in Landau. Er