Er kann den Unterschied ausmachen. Mit seiner Einsatzbereitschaft, Aggressivität und dem kompromisslosen Zweikampfverhalten ist Dominic Bach für seine Gegenspieler besonders unangenehm – und für seine Mitspieler beim Fußball-Landesligisten TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim ein Orientierungspunkt. Am Sonntag, 15.30 Uhr, spielt Billigheim gegen den TuS Altleiningen.

Bach ist mit 28 Jahren am Anfang des besten Fußballeralters. Dennoch stand er schon zweimal kurz davor, aufzuhören. Ganz lassen konnte er es nicht.

In Offenbach wurde der Landauer unter Trainer Dietmar Bittner zum unumstrittenen Stammspieler. Mal auf der Sechs, als Außenverteidiger, aber auch als Innenverteidiger war er eine Bank in der Verbandsliga. Oberligist TuS Mechtersheim wurde auf ihn aufmerksam. Auch eine Klasse höher etablierte sich Bach. Aber es gab ein Problem: Er stieg in der Versicherungsagentur seines Vaters ein. Heute ist es Geschäftsleiter und hat in Edesheim zehn Mitarbeiter. Er brachte diese berufliche Belastung mit der Oberliga nicht mehr unter einen Hut.

Viele Gespräche mit Fortuna

Eigentlich wollte Bach Fußball mal Fußball sein lassen. Aber da waren die familiären Kontakte nach Deidesheim und zu Spielleiter Andreas Anslinger. Der überredete ihn zum Wechsel. Jedoch verletzte Bach sich schwer und musste wieder pausieren.

Das Pendeln zwischen Landau, Edesheim und Deidesheim war ihm dann zu viel. Das bekam der Billigheimer Vorsitzende Markus Degen mit. Bach erinnert sich an „viele Gespräche im Frühjahr“, in dem ihm das TSV-Konzept dargelegt wurde: „Das waren zu 100 Prozent die Werte, die ich vertrete: mit jungen Spieler aus der Region arbeiten, keine teuren Zukäufe von außen. Dazu haben mich meine Freunde aus der Offenbacher Zeit, Timo Steigner und Martin Herrmann, überzeugt.“

Die Chemie stimmt

Mit Spielertrainer Marc Kauther stimmt die Chemie. Bei Bachs Zusage war noch nicht klar, wer der Coach sein wird. „Er ist ein moderner Trainer, der sehr viel taktisch arbeitet, die absolute Autorität besitzt, aber auch sehr kommunikativ ist“, sagt Bach. Seine Aufgabe definiert er so: „Ich will den jungen Spielern mit meiner Erfahrung Unterstützung und der Mannschaft eine gewisse Stabilität geben, um in der Landesliga bestehen zu können. Die Jungen können sich an uns wenigen Alten hochziehen.“

Die wenige Freizeit verbringt Bach, der beim 2:2 in Ruchheim einen Treffer beisteuerte, gerne mit seiner Freundin auf der Reitanlage. Reiten sei schwerer als gedacht, sagt er. „Momentan schaue ich deshalb eher zu. Aber vielleicht ist das ja was für die Karriere nach der Karriere.“

Bei 90 Prozent

Er genießt im Verein die volle Unterstützung, auch dann, wenn er mal eine Trainingseinheit verpassen sollte. „In der Vorbereitung war ich voll da, richtig fit. Dann hat mich zu Saisonbeginn der Muskelfaserriss etwas zurückgeworfen“, schildert Bach die aktuelle Situation. „Heute fehlen noch zehn Prozent zu dem Dominic Bach aus der Mechtersheimer Oberliga-Zeit. Ich bin auf einem guten Weg.“

Das gilt auch für Fortuna. Bach scheinen zwei Ziele erreichbar zu sein: kurzfristig der Dreier gegen Altleiningen. Mittelfristig: „Wir könnten es schaffen, die Abstiegsrunde zu umgehen.“