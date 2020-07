Zwölf Seiten hat das Hygienekonzept wegen Corona, das die Vereine umsetzen sollen. Beim Testspiel in Hatzenbühl lief augenscheinlich alles glatt. Nicht jeder will die Auflagen kampflos akzeptieren.

Nach 134 Tagen Corona-Pause sind im Bereich des Südwestdeutschen Fußballverbandes wieder Fußballspiele erlaubt. Ein zwölfseitiges Hygienekonzept soll den Umgang von Spielern, Funktionären und Zuschauern regeln.

Das erste Testspiel lief am Donnerstag in Hatzenbühl. „Wir machen Dienst nach Vorschrift. Wir wollen keinen Ärger mit dem Ordnungsamt“, sagte Hatzenbühls Spielleiter Markus Henigin. Am Eingang bildeten sich kurze Schlangen, weil jeder Zuschauer seine Kontaktdaten hinterlegen musste. Die Kugelschreiber wurden jedes Mal desinfiziert. Die Fans mussten einen eigenen Ausgang nutzen, wenn sie das Stadion verlassen wollten. Speisen und Getränke wurden im Freien bei Gesichtsschutz ausgegeben. Beide Teams hielten sich an die Vorgaben und setzten maximal 15 Spieler ein, die Ersatzbänke standen 1,50 Meter auseinander. Die Trainer führten die Ansprachen vor dem Spiel und in der Halbzeit im Freien.

Schwierigkeiten bei Erfassung

Winfried Schäfer, Vorsitzender des ASV Lug/Dimbach, hat auch ein Hygienekonzept verfasst. Das Clubhaus bleibt geschlossen, Kabinenfeste sind tabu. In die Heimkabine dürfen sich maximal acht, in der etwas kleineren Gästekabine maximal sieben Akteure aufhalten. Duschen können jeweils maximal zwei Leute.

Schwierigkeiten sieht Schäfer bei der Erfassung der Zuschauerdaten. Von den eigenen Zuschauern hat er mit Kollege Fritz Schwarzmüller vom ASV Schwanheim eine Liste mit rund 70 Personen erstellt, die meist bei den Heimspielen sind. Namen können einfach abgehakt werden. Schwieriger werde die Erfassung der Gästefans: „Wir können dies nicht an der Einfahrt tun, weil unser Sportplatz direkt an der gut befahrenen Landstraße liegt.“ Die Daten sollen beim Kassieren des Platzgeldes aufgenommen werden.

Vorbildfunktion

Freckenfelds Vorsitzender Marco Bauer hat vor dem Testspiel in Dierbach seine Spieler auf die Regeln eingeschworen: Tragen von Mund- und Nasenschutz bei der Ankunft, Vermeidung von Fahrgemeinschaften, Einhaltung des Dierbacher Hygienekonzepts und Nutzung von Desinfektionsmitteln. Er sagt: „Wir haben schließlich eine Vorbildfunktion für die anwesenden Kinder und Jugendlichen.“

Der FC Viktoria Neupotz hat im Gegensatz zum SV Hatzenbühl keine umzäunte Sportanlage. Sprecher Ronny Berdel sieht die Bestimmungen kritisch: „Es ist vor allen für die kleineren Vereine mit einem Riesenaufwand verbunden. Man braucht viel zusätzliches Personal, um alles umzusetzen. Ich frage mich, ob es unter diesen Umständen überhaupt Sinn macht, Fußball zu spielen.“

„Massive Einnahmeverluste“

Beim TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim wird vor allem bei den Derbys die maximal zugelassene Obergrenze von 350 Beteiligten pro Partie wohl überschritten. Präsident Markus Degen sagt: „Wir hätten dadurch massive Einnahmeverluste bei den Eintrittsgeldern. Das Konzept ist noch nicht ganz ausgereift, ich hoffe vor allem in diesem Punkt auf Nachbesserung.“

Die Verbandsvorlage erlaubt, dass die Spieler nach der Partie duschen können. In den Vorschriften der Stadt Landau ist dies aktuell nicht vorgesehen. Der Kreisvorsitzende Karl Schlimmer hat sich diesbezüglich an den Stadtvorstand gewandt. Am Montag will die Stadt entscheiden.