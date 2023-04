Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit Fünf-Tore-Mann Dominik Heid geht der FC Viktoria Neupotz ins Zweitrundenspiel um den Fußball-Kreispokal Südpfalz gegen den FVP Maximiliansau (Sonntag, 17 Uhr). B-Klasse trifft auf A-Klasse.

Heid erzielte am vergangenen Sonntag beim 7:0 gegen den FV Queichheim fünf Tore in Reihenfolge in einer Halbzeit. Der 25-Jährige kann in der Sturmspitze oder im offensiven Mittelfeld eingesetzt