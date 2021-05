Der FC Phönix Bellheim ist 100 Jahre alt. Der Anfang war mühsam in der großen Inflation. Nach dem Zweiten Weltkrieg begann mit Brauereidirektor Franz Hage die Blütezeit. Ein Ausflug in die Geschichte des Traditionsvereins mit seinen prägenden Akteuren und großen Spielen.

Der reine Fußballverein FC Phönix Bellheim war in den 1960er- und 1970er-Jahren der sportlich erfolgreichste Club in der Südpfalz. In seinem Jubiläumsjahr waren ein Festbankett, ein mehrtägiges Fußballturnier und Konzerte mit verschiedenen Bands geplant. Seit gestern ist er genau 100 Jahre alt. Die Festlichkeiten will er nach Corona nachholen.

Die Gründungsversammlung war am 11. Februar 1921 im Gasthaus „Zur Reichskrone“. 20 Leute waren dabei. Bei den Wahlen drei Tage später bestimmten die Mitglieder Martin Deck zum Vorsitzenden. Jeder spendete zwei Mark. Als Vereinsfarben wurden Schwarz, Rot und Gold festgelegt. Zwei Mark betrug dann auch der Beitrag für aktive Mitglieder. Aufnahmegebühr: fünf Mark.

Sehr viele Menschen arbeitslos

Im selben Jahr stellte die Gemeinde ein Gelände für einen Sportplatz zur Verfügung. „Am Erlenpfad“ steht heute das Stadion. Die Eintrittspreise betrugen 30 und 50 Pfennige. Zu den Auswärtsspielen wurde meist das Pferdefuhrwerk genutzt.

Der Anfang war schleppend in der Inflation, die sich noch auswuchs. Sehr viele Menschen waren arbeitslos. Zu den Spielen gingen nur wenige Zuschauer. „Der Verein wollte eine Lotterie durchführen, doch dieses Vorhaben wurde vom Finanzamt untersagt“, berichten Chronisten. Hugo Baumgärtner war 1933 das erste Ehrenmitglied des Vereins.

Im Zweiten Weltkrieg wurde von 1942 bis 1945 der Spielbetrieb eingestellt, das Vereinsleben wurde lahmgelegt. Am 9. September 1945 genehmigte die französische Besatzung, wieder Fußball zu spielen.

1952 in 1. Amateurliga

Die sportliche Blütezeit des Vereins begann, als Brauereidirektor Franz Hage am 7. Dezember 1947 zum Vereinsvorsitzenden gewählt wurde. 1947 stieg Phönix in die Landesliga und 1952 in die eingleisige 1. Amateurliga Südwest auf. Durch das goldene Tor von August Bößer beim 1:0 gegen die SG Waldfischbach in Landau war der Verein Pokalsieger der pfälzischen Landesligen.

In der Saison 1955/1956 hieß der Trainer Georg Gawliczek. Später sollte er sich beim Hamburger SV, FC Schalke 04 und bei Hertha BSC Berlin in der Bundesliga einen Namen machen. Unter seiner Regie feierten die Bellheimer in Alzey einen 2:1-Erfolg über den SC 07 Bad Neuenahr und waren rheinland-pfälzischer Amateurpokalmeister.

Stadion 1959 eingeweiht

1959 weihte der Verein sein Stadion ein. Rund 40.000 freiwillige Arbeitsstunden waren geleistet worden. Der erste „Großkampftag“ ereignete sich am 1. Februar 1961. Im Pokalspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern mit Weltmeister Werner Liebrich unterlag Phönix vor 5000 Zuschauern mit 2:4.

Nach Berlin geflogen

n der Spielzeit 1960/1961 wurde Bellheim nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem ASV Landau Meister der 1. Amateurliga Südwest. Das vorentscheidende Spiel gewann Phönix vor 3500 Zuschauern mit 2:0. Trainer war Lothar Bechtel, er war vom VfB Mühlburg aus der Oberliga Süd gekommen. Dann folgten die Spiele um die deutsche Amateurmeisterschaft: Die Mannschaft flog von Frankfurt nach Berlin, Schlachtenbummler fuhren mit dem Auto. Bellheim scheiterte mit einer 0:1-Niederlage am späteren Titelträger SC Tegel.

50 Mark plus Siegprämie

In der Spielzeit 1962/1963 qualifizierte sich der Verein für die zweithöchste Liga im Lande. Die Verantwortlichen wagten den Sprung ins Vertragsspielerlager. Zwölf Fußballer wurden verpflichtet, die Entschädigung betrug monatlich 50 Mark. Siegprämie: 20 Mark. Die Elf gewann viele Spiele. Sie qualifizierte sich für die neue Regionalliga Südwest (ab 1963/64). Im Schnitt kamen zu den Spielen gut 1700 Zuschauer. Bei den Gastspielen renommierter Clubs wie FK Pirmasens, 1. FC Saarbrücken oder Borussia Neunkirchen klingelten die Kassen. So überstand der Verein diese Zeit ohne Schulden.

Die „Frankfurter Abendpost“ schrieb 1963: „Fußballzwerge unter Regionalgrößen, Dorfkapelle unter Stadtmusikanten.“ Der Phönix war der einzige Dorfverein im Profilager. Nach der Spielzeit 1966/1967 musste er wieder ins Amateurlager zurückkehren. 1969 zog sich Franz Hage von der Spitze zurück, der Verein ernannte ihn zum Ehrenvorsitzenden.

Die Jahre mit Helmut Behr

Durch die Meisterschaft 1970/1971 in der 1. Amateurliga Südwest kehrte der Verein noch einmal zwei Jahre in die Regionalliga zurück. Der spätere KSC-Profi Helmut Behr erinnert sich: „Ich war mächtig stolz, als ich mit 18 Jahren zum Kader bei den Aufstiegsspielen gehörte. Ich verzichtete extra auf eine Abschlussfahrt nach England.“ Mit drei Treffern in der Relegation trug Behr maßgeblich zum Aufstieg bei.

1982 kehrte Helmut Behr als Spielertrainer von Hassia Bingen zurück. Er prägte die letzte sportliche Erfolgsphase des Phönix. 1985 kehrte die Mannschaft in die Verbandsliga zurück. 1987 verpasste sie hauchdünn den Sprung in die Oberliga. In einem denkwürdigen Entscheidungsspiel vor 6000 Zuschauern in Landau unterlag sie dem SV Viktoria Herxheim mit 3:5 nach Elfmeterschießen. Viktoria-Schlussmann Eric Böspflug parierte den Strafstoß von Siegbert Stubenrauch. Die Entscheidung.

2013 in der B-Klasse

In dieser Zeit führten die Fußballer in der Weihnachtsfeier ein Lustspiel in drei Akten auf. An Silvester gab es einen großen Ball. Doch sportlich ging es nach dem Abstieg 1992 weiter abwärts. Die Runde 2013/2014 verbrachte Phönix gar in der B-Klasse. Aktuell spielt der Verein mit den Trainern Steffen Hess und Maurice Hafner in der A-Klasse Süd.

Der Verein sorgte auch außerhalb des Pflichtspielbetriebs für positive Schlagzeilen. 1988 gastierte eine 26-köpfige Reisegruppe in Israel. Die Mannschaft spielte gegen den Erstligisten Maccabi Petak-Tivka. Rund 7500 Fans sahen unter dem Motto „Fußballer helfen Tschernobyl-Kindern“ ein Spiel der Beckenbauer-Elf gegen eine Daimler-Benz-Auswahl. Der „Kaiser“, Uwe Seeler, Wolfgang Overath und Karl-Heinz Rummenigge sorgten für einen Erlös von rund 100.000 Mark.

Der Verein ist in das kulturelle Dorfleben eingebunden. Er beteiligt sich am Faschingsumzug, schenkt Getränke an der Kerwe aus, ist auf dem Nikolausmarkt aktiv oder betreibt an den Gartentagen einen Stand mit Kaffee und Kuchen. Zum festen Bestandteil des Jahreskalenders gehören Orts- und Jugendturniere, Schlachtfeste und Hähnchenabende.

„Umbruch ganz gut gemeistert“

Vereinspräsident Thomas Hoffmann sieht den FC Phönix Bellheim gut aufgestellt: „Wir haben den Umbruch vor Jahren ganz gut gemeistert. Wir setzen nun konsequent auf die eigene Jugend.“ Manfred Schmidt ist die Ikone des Vereins. Er war Spieler, Präsident, Jugendtrainer, er ist Koordinator Spielbetrieb, Pressewart und Vereinsarchivar. „Die Jugendarbeit war und ist das Aushängeschild des Vereins“, hebt er hervor.

200 bis 250 Jugendliche spielen jedes Jahr in zehn bis 13 Mannschaften. Aus der Phönix-Jugend kamen die späteren Profis Michael Serr (unter anderem 1. FC Kaiserslautern), Thomas Hengen (FCK, ab März Sport-Geschäftsführer) und Reiner Edelmann (FC Schalke 04). Aktuell halten Sven Kronemayer und Moritz Reuther die Fahne hoch. Kronemayer spielt beim Karlsruher SC, Reuther beim FSV Mainz 05. Beide sind Junioren-Nationalspieler.