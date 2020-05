Der Kapitän geht von Bord: Maurizio de Vico (26) steht dem Fußball-Verbandsligisten SV Rülzheim in der nächsten Runde nicht mehr zur Verfügung. Der Abwehrspieler, der im vergangenen Sommer vom FC Speyer kam, ist gerade dabei, die DFB-Elite-Trainerlizenz zu machen, er wird als Co-Trainer von Stefan Meißner die U15-Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern trainieren. Heiko Magin, Sportlicher Leiter des SV Rülzheim, hat bereits Ersatz an Land gezogen: Vom FC Neureut kommt Christoph Nirmaier (34) mit der Erfahrung aus 22 Regionalliga- und 255 Oberligapartien. Magin informiert über den Neuzugang, der in Hördt ein Eigenheim gebaut hat: „Er war zuletzt Spielertrainer, kann als Innenverteidiger oder Sechser auflaufen und ist 1,89 Meter groß.“ Verlassen werden den Verein Reservetorwart Jan Vellbinger, Steven Bendusch (Ziel unbekannt) und – nach nur einem Einsatz – Kadir Seker, dem laut Magin der Fahrtaufwand zu groß geworden sei. „Wir haben jetzt 19 Feldspieler, davon 16 aus dem nahen Umkreis mit weniger als 15 Kilometer Entfernung zum Sportgelände. Und auch acht ganz junge Spieler. Das ist eine tolle Mischung“, so Magin. Für das A-Klasse-Team werde noch ein Stürmer gesucht. Modesta Nganamodel wurde von dort ins Verbandsligateam übernommen.