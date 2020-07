Offensivspieler David Walter (28) ist neuer Trainer des SV Schweigen/Rechtenbach in der Fußball-B-Klasse West. Er tritt die Nachfolge von Ralf Seebach an. Walter, als Elektromeister bei den Stadtwerken Bad Bergzabern, coachte in der vergangenen Spielzeit die zweite Mannschaft und war Jugendtrainer im Verein. Als spielender Co-Trainer kommt Mittelfeldspieler Patrick Grimm vom Landesligisten TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim zurück. Der neue Spielleiter Marcel Müller sagt: „Wir sind alle drei im Ort gemeinsam aufgewachsen und haben uns bewusst für diese interne Lösung entschieden, weil wir Umfeld und Strukturen bestens kennen.“ Weitere Neuzugänge sind Timo Tetzel (vom SSV Höheinöd) und Patrick Heim (TSV Venningen/Fischlingen). Den Verein verlassen haben Christopher Steiger (FSV Steinweiler), Jeremy Theilmann (FSV Freimersheim) und Fabian Welsch (SV Klingenmünster).