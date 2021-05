Das Hotelleben ist nichts für den Herxheimer Michael Schultz. Länger planen kann der 27-Jährige beim FC Viktoria Köln nicht, Eintracht Braunschweig hat ihn ausgeliehen. Bei seinem Debüt schien ein Sieg in Ingolstadt zu gelingen. Doch in der letzten Minute ging alles schief.

In der 13. Minute des Spiels in Ingolstadt holt er sich in einem Luftduell eine blutige Nase. Für den 27-jährigen Innenverteidiger nichts Besonderes. In der 90. Minute kommt es knüppeldick für seine Mannschaft. Sie kassiert zwei Gegentore und verliert 1:2 beim Tabellenzweiten der Dritten Liga. Schmerzlicher konnte das Debüt des Herxheimers Michael Schultz beim FC Viktoria Köln nicht laufen.

Am letzten Tag vor der Schließung des Transferfensters hat Zweitligist Eintracht Braunschweig ihn ausgeliehen. Von Waldhof Mannheim gekommen, wollte er in Braunschweig den nächsten Karriereschritt machen, im vergangenen Sommer nahm er einen Zweijahresvertrag an. Am 21. Juli 2019 hatte er in der Partie des SV Waldhof gegen den Chemnitzer FC sein Debüt im bezahlten Fußball gegeben, am 5. August beim 4:0-Sieg gegen den TSV 1860 München sein erstes Profitor geschossen.

„Bisher schönste Zeit“ in Mannheim

Schultz kann nur Gutes über den Arbeiterverein aus dem Mannheimer Norden sagen: „Ich bin ein großer Fan dieses Vereins, wo ich meine bisher schönste Zeit als Fußballer hatte. Ich identifiziere mich mit den Fans und dem Umfeld, eines Tages möchte ich wieder zurückkehren.“

In Braunschweig lief es gut an. Schultz stand beim 5:4-Sieg im DFB-Pokal gegen Hertha BSC Berlin in der Startelf. Auch in den ersten Punktspielen setzte Trainer Daniel Mayer auf den Südpfälzer. Nach einer Pause brachte er ihn wieder am 27. November beim SV Darmstadt 98. Braunschweig verlor 0:4. Schultz gibt sich sehr selbstkritisch: „So ein schlechtes Spiel mache ich wohl nur einmal in meiner Karriere. Ich trug die Mitschuld an mehreren Gegentoren.“

Aufgeben keine Option

Anfang Januar hätte es fast mit einer Rückkehr zum Waldhof geklappt.

Doch Schultz wollte nicht aufgeben, sich in Braunschweig durchbeißen. Aber als er im Laufe des Monats keine Perspektive mehr sah, ging alles ganz schnell. Morgens weilte er zum Medizincheck in der Domstadt, mittags unterzeichnete er seinen Vertrag und trainierte dann schon mit der Kölner Mannschaft. Seine ersten Eindrücke über das Umfeld und die handelnden Personen beim Tabellennachbarn des 1. FC Kaiserslautern? „Die Mannschaft hat Qualität, ich möchte mich einbringen und meinen Teil zum Klassenerhalt beitragen.“ Am vergangenen Samstag gegen den FC Ingolstadt stand er in der Startelf.

Schultz wohnt noch im Hotel. Der Verein ist ihm bei der Suche nach einer Bleibe behilflich, das Hotelleben ist nichts für ihn: „Ich koche gerne.“ Seine Wohnung in Braunschweig behält er, er ist nur ein halbes Jahr ausgeliehen.

Die Zeit im Wildpark

Am Pamina-Gymnasium in Herxheim hat Schultz 2012 das Abitur erlangt. Bis zur D-Jugend hatte er in Herxheim gespielt. Zu dieser Zeit war er bereits in Schaidt beim DFB-Stützpunkttraining. Sein Trainer hieß Jürgen Apfel, der Kandeler ging im Sommer 2005 zum Karlsruher SC als Coach der U13. Er nahm den kleinen Michael mit in den Wildpark und machte einen Innenverteidiger aus ihm. „Es war anders als das Kicken mit den Kumpel in Herxheim. Ich traf auf die besten Gleichaltrigen aus der Umgebung. Jedes Jahr wurde aussortiert, es war schon ein gewisser Druck da“, erzählt Schultz. Er setzte sich durch. Für die A- und B-Jugend der Nordbadener bestritt er 46 Partien und erzielte drei Treffer. Geprägt hat ihn vor allem Tim Walter, der spätere Cheftrainer des VfB Stuttgart und Holstein Kiels. Bei Turnieren war der KSC-Nachwuchs oft bei Gastfamilien untergebracht. Walter achtete penibel auf korrektes Auftreten und anständiges Benehmen.

2014 nach Lautern

Für den Sprung zu den Profis reichte es nicht. Schultz engagierte relativ einen Berater, Orhan Lokurlu. Der hat auch die Zweitligaprofis Marvin Wanitzek (Karlsruher SC) und Alexander Esswein (SV Sandhausen) unter Vertrag. Schultz spielte zwei Jahre in der U23 des KSC in der Oberliga Baden-Württemberg, In 67 Spielen gelangen ihm drei Tore.

2014 ging er auf den Betzenberg. Unter Trainer Kosta Runjaic trainierte er oft bei den Profis mit, doch die Konkurrenz beim damaligen Zweitligisten war groß: Willi Orban und Dominique Heintz spielten auf der gleichen Position in der Abwehrmitte. Nach einem Mittelfußbruch stand Schultz nach drei Monaten wieder auf dem Platz. Für die zweite Mannschaft der Roten Teufel erzielte er in der Regionalliga Südwest sechs Tore in 48 Spielen.

Nach Pleiten der größte Erfolg

2016 zog es ihn zum SV Waldhof. Schultz erlebte zwei verlorene Relegationsduelle um den Aufstieg in die Dritte Liga: Beim ersten Mal gegen den SV Meppen 2017 war er nur Zuschauer, ein Kreuzbandriss zwang ihn zu einer einjährigen Pause. Der 1,94 Meter große Herxheimer kämpfte sich wieder zurück. Ein Jahr später stand er beim Skandalspiel gegen den KFC Uerdingen in der Anfangsformation. Das Hinspiel hatte Waldhof 0:1 verloren. Nach einer halben Stunde bereitete er mit schöner Vorlage per Kopf das 1:1 durch Patrick Mayer vor. Kurz vor Schluss brach der Schiedsrichter die Partie beim Stande von 2:1 für die Krefelder ab. Mannheimer Chaoten hatten eine Viertelstunde lang Raketen und Pyrotechnik auf das Feld geworfen.

Ein Jahr später feierte Schultz den größten Erfolg seiner Karriere. Als Meister der Regionalliga Südwest kehrte Mannheim nach 16 Jahren in den Profifußball zurück.

Studium an Fernuniversität

Schultz möchte noch ein paar Jahre Fußball spielen. In seiner Freizeit studiert er Rechtswissenschaften an der Fernuniversität Hagen. Anwalt möchte er nicht werden. Er kann sich gut vorstellen, später im Management eines Fußballvereins zu arbeiten. In der Südpfalz hält er sich so oft wie möglich auf: „Hier bin ich aufgewachsen und habe Familie und Freunde hier. Es ist sehr gut möglich, dass ich nach meiner Karriere wieder hierher zurückkehre.“