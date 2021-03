Fußball-Bezirksligist VfB Hochstadt hat den nächsten Neuzugang für die kommende Runde an Land gezogen: Angreifer Laurentiu Capcios. Zuletzt hatte dieser in der Saison 2019/20 30 Tore zum C-Klasse-Titel des SV Scheibenhardt beigetragen. Sein Trainer damals war Christian Slatnek, der ab Sommer in Hochstadt auf der Bank sitzen wird. In dieser Runde hatte der aus Rumänien stammende Capcios, der zum Saisonstart 2021/22 34 Jahre alt ist, aus privaten Gründen pausiert.