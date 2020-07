Ein Platz, jeweils drei Trainer, 30 Kinder der E-, F- und G-Jugend und Besuch von Willi Wildpark: Das erste KSC-Fußballcamp in Neupotz ist Wirklichkeit geworden. Den erschwerten Bedingungen zum Trotz. Im Vorfeld wurden eifrig Hygienepläne erstellt, Trainingseinheiten angepasst und alle vorbereitet. Vier Tage lang durften Kinder im Alter von sechs bis 13 Jahren trainieren wie die Jugendlichen beim Karlsruher SC. Zügig wurden die mitgebrachten Trikots mit Namen und Wunschnummer versehen, dann ging es auch schon in festen Gruppen von je zehn Kindern und einem Trainer los mit Basis-Techniken wie Dribbeln, Passspiel, Torschuss, Ballannahme und Ballmitnahme. Als neues Modul waren Teambildungsmaßnahmen aufgenommen und getestet worden. Beim Motorik-Test lernten die Kinder für sie neue Übungen kennen und konnten sich anhand der Messergebnisse miteinander vergleichen. Abschluss eines jeden Tages bildeten die Spiele fünf gegen fünf auf Kleinfeld mit wechselnder Zusammensetzung, bei denen Punkte gesammelt werden konnten. Bei der Abschlusszeremonie überreichte KSC- Maskottchen Willi Wildpark die Pokale an die Kinder mit den meisten Punkten. Alle konnten sich mit Willi fotografieren lassen, bevor es mit einem Rucksack voller neuer Erfahrungen nach Hause ging. Robin Schnell vom KSC hat das Camp geleitet. Vom FC Neupotz waren Martin Schnetzer, Stefan Wayand, Dennis Burk und Moritz Scherrer aktiv.