Abbrechen oder fortsetzen? In einer ersten Befragung war die Mehrheit der angesprochenen Fußball-Trainer für einen Abbruch der Saison 2019/20 (Umfrage am Samstag). In dieser Schwebephase spricht sich Winfried Schäfer, Vorsitzender des ASV Lug-Dimbach und langjähriger Funktionär, für eine Fortsetzung aus: „Ich möchte auf diesem Wege unsere Vereine des Fußballkreises bitten, für eine Fortführung der Saison zu stimmen.“

„Niemand weiß, wann die Saison (2020/21, Anm. d. R.) überhaupt beginnen kann. Frühester Termin wäre der 1. September. Bei diesem Termin fehlen uns schon vier Wochen vom normalen Spielbetrieb, sodass die Saison bis Ende Juni 2021 dauern müsste und dann noch die Relegationsspiele folgen müssten. Was aber machen wir – was wahrscheinlich ist – wenn die Saison erst am 1. Oktober, am 1. November oder erst im Frühjahr beginnen kann?“, schreibt Schäfer.

Wenn es bei einem Abbruch keine Absteiger gebe, aber die Tabellenersten aufsteigen könnten, müsste nach dem 18er-Schlüssel mit 34 Spieltagen gespielt werden. Er befürchte, so Schäfer, „dass wir nicht nur die Saison 19/20 in den Sand setzen, sondern die Saison 20/21 gleich mit“.

In der Regel fielen in allen Klassen des Fußballkreises noch zehn bis zwölf Spieltage an. Das sei in maximal drei Monaten – September, Oktober. November – zu schaffen. Auch im Frühjahr könne die Saison zu Ende gespielt werden. Weiterhin könnten die beiden Halbfinalspiele im Pokal und auch das Pokalendspiel ausgetragen werden. Im Frühjahr könne sich die Saison 20/21 als Halbserie (keine Rückspiele) bis Ende Juni anschließen. Wie auch immer keine optimale Lösung, bemerkt Schäfer, „aber wenigsten würden in beiden Spielzeiten die Meister und die Absteiger auf dem grünen Rasen und nicht am grünen Tisch entschieden“.

Manuel Wüst, Sportlicher Vorstand des SV Erlenbach, schließt sich Schäfers Meinung an. Er plädiert ebenfalls für eine Fortsetzung der Runde und vor allem gegen den Abbruch: „Wie erwähnt wissen wir nicht, wann es weiter geht und im schlimmsten Fall verhauen wir zwei Runden.“ Die Vereine zwinge keiner, jetzt abzubrechen, schreibt Wüst. Werde jetzt abgebrochen, gebe es kein Zurück mehr.

Udo Memmer, Sportvorstand des SC Hauenstein, findet die Empfehlung des SWFV-Präsidiums überhaupt nicht gut: „Ich habe bisher noch keinen gehört, der das Modell allzu prickelnd findet. Andere Sportverbände haben bereits gehandelt. Hier wird eher herumgedruckst.“ Er plädiere für eine Annullierung der Saison – wohl wissend, dass es Härtefälle und Ungerechtigkeiten geben würde. Eine Wertung der bisher absolvierten Spiele findet Memmer schwierig. Am 4. Mai sei noch keine Entscheidung gefallen. Memmer: „Vielleicht geht ja in diesem Jahr überhaupt nichts mehr.“ – Bis 4. Mai will der SWFV, der empfohlen hat, die Runde bis 1. September auszusetzen, seine Vereine anhören.