Fußball-Bezirksligist SV Minfeld freut sich mit Blick auf die kommende Runde über die Rückkehr von Thomas Bartz, der vor zwei Jahren zum VfB Hochstadt gewechselt war. Der erfahrene defensive Mittelfeldspieler lebt in Lustadt, war in Minfeld aber auch schon in Trainerfunktion aktiv. Dank dieser Verbundenheit sei er wieder zurückgekehrt, informierte Trainer Martin Kremer, der den Saisonabbruch für richtig hält. Er wünscht sich einen vorgezogenen Start der neuen Runde am ersten Juliwochenende, vor allem aber eines: „Eine klare Ansage vom Verband.“