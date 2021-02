Die Spielvereinigung Bad Bergzabern und die Sportfreunde Steinfeld bilden ab der Saison 2021/2022 eine Spielgemeinschaft. Eingefädelt haben den Deal Steinfelds neuer Teammanager German Schaffrodt und Bergzaberns Sportvorstand Christian Russy. BZA-Spielleiter Torsten Trösch sagt: „Wir arbeiten seit mehreren Jahren bei der A- und B-Jugend zusammen. Das klappt sehr gut. Nun haben die Jugendlichen weiter die Möglichkeit, gemeinsam in einer Mannschaft zu spielen.“ Die Steinfelder hatten auch bei anderen Vereinen angefragt. Sie waren in der Vorrunde personell eng besetzt und mussten bereits Spiele verlegen. Fünf Spieler wechseln nach der Saison zum Nachbarn TuS 08 Schaidt. Die Federführung beim neuen Konstrukt haben die Kurstädter. Dies bedeutet, dass bei einer späteren Trennung Steinfeld wieder in der untersten Klasse beginnen müsste. Neue gleichberechtigte Trainer werden die Bergzaberner Jochen Bentz und Sebastian Knoll. Bentz coacht aktuell die Spielvereinigung, Knoll kehrt von der TSG Jockgrim zu seinem Heimatverein zurück. Ziel ist es, mit zwei aktiven Mannschaften am Spielbetrieb teilzunehmen.