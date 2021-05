Im Südwesten soll der Fußball frühestens am 1. September fortgesetzt werden. Auf diese Empfehlung hat sich das Präsidium des SWFV verständigt, nun sollen die Vereine gehört werden. Vorweg Stimmen aus der Region.

Marco Weißgerber (FC Kandel, Landesliga-Tabellenführer): Zunächst muss ich sagen, dass es absolut nachvollziehbar ist, dass der Freizeitbetrieb eingeschränkt ist, um das Risiko für Menschen, an Covid-19 zu erkranken, zu minimieren. Zum Sportlichen: Ich glaube, ein Weitermachen mit der alten Runde am 1. September würde sich anfühlen wie aufgewärmter Kaffee. Wenn es so kommt, machen wir es, aber ich würde für eine Regelung wie im Handball plädieren, weil ja bei einem späteren Beenden der Runde noch viel größere Probleme zu berücksichtigen wären, wie beispielsweise die Wechselproblematik.

Marc Kauther (wechselt vom Landesliga-Aufstiegsaspiranten zum TSV Billigheim-Ingenheim): Diese Entscheidung bringt keinen weiter. Alles ist in der Schwebe. Die Vereine brauchen aber Klarheit. Was ist mit auslaufenden Verträgen der Vertragsspieler? Es müssen klare Entscheidungen fallen, zumal keiner weiß, ob es am 1. September überhaupt weitergeht. Man sollte einen klaren Schnitt mit der alten Saison machen und sich am Handball orientieren. Der hat das super geregelt.

„Optimal ist das nicht“

Simon Hartenstein (TuS Knittelheim, Bezirksliga-Abstiegskandidat): Wir haben am Montag erst eine Telefonkonferenz, in der wir festlegen, wie wir uns dem Verband gegenüber zu dieser Entscheidung positionieren. Mein Eindruck ist: optimal ist das nicht. Es hängt auch zu viel hintendran, wenn man die Runde zu so einem späten Zeitpunkt fortsetzt.

Julian Roth (TuS Frankweiler/ Gleisweiler/Siebeldingen, Bezirksliga-Abstiegskandidat): Der bayerische Landesverband ist da vorgeprescht, hat die anderen unter Druck gesetzt. Ich wünsche mir einfach mehr Klarheit, auch darüber, wie es weitergehen soll. Ich persönlich wünsche mir, dass die alte Runde abgebrochen wird. Dann bin ich für alle Reglungen offen. Ob Aufsteiger dann per Quotient festgelegt werden, eventuell auch Absteiger, oder ob es gar keine Absteiger gibt und nur Aufsteiger, oder man die Runde komplett annulliert, wäre mir egal.

Zu viele Probleme

Tim Fischer (TSV Freckenfeld, B-Klasse Ost): Ich kann mit dieser Entscheidung nicht viel anfangen, ich bin dagegen. Es gibt einfach zu viele Probleme, sei es hinsichtlich der Wechselmodalitäten oder der Motivation der Spieler für die Restrückrunde nach langer Pause. Ich hätte die Runde abgebrochen und den Tabellenstand nach der Vorrunde als Wertung genommen. Dies wäre eine gerechte Lösung gewesen. Ich wollte eigentlich zum 30. Juni zum SV Klingenmünster wechseln. Doch ich habe dem TSV mein Wort gegeben. Ich werde dort die Restsaison zu Ende bringen, auch wenn sie erst 2021 gespielt werden sollte.

Alexander Burhardt (SG Birkenhördt/Vorderweidenthal, Tabellenzweiter B-Klasse West): Wir sind Tabellenzweiter. Daher ist uns natürlich jedes Mittel recht, dass die Saison zu Ende gespielt wird. Die Planung für die kommende Saison gestaltet sich jetzt umso schwieriger, gerade was die Gespräche mit potenziellen Neuzugängen angeht. Sollte die Saison noch in diesem Jahr zu Ende gebracht werden können, sollten wir 2021 endlich auf Kalenderjahrmodus umstellen. Dann würden wir Ende Februar oder Anfang März beginnen und Ende November aufhören. Damit wäre die unsägliche Pause in der besten Fußballzeit endlich beendet.

Gesundheit hat Vorrang

Michael Kiefer (SG Rohrbach/Impflingen, Erster B-Klasse West): Ich bin froh, dass ich diese Entscheidung nicht habe treffen müssen. Ich finde jedoch, dass die jetzige Pause einfach zu lange ist. Ich tendiere eher zu der Lösung, die bisher gespielte Runde zu annullieren. Eine Wertung nach dem jetzigen Tabellenstand wäre einfach ungerecht, weil noch zu viele Spieltage zu absolvieren sind. Ich wollte eigentlich zum 30. Juni aufhören und eine Pause einlegen. Ich muss nun das Gespräch mit dem Verein suchen und dann eine Entscheidung treffen.

Patrick Pfaff (SV Erlenbach, Tabellenführer B-Klasse Ost): Egal wie die Entscheidung letztlich ausfällt, wir müssen mit ihr leben. Vielleicht hätte man die Unterbrechung nicht so weit nach hinten schieben müssen und im Juni nochmals schauen können, wie sich alles entwickelt hat. Doch die Gesundheit hat natürlich absoluten Vorrang. Für uns ist die Situation besonders ärgerlich. Wir hatten eine erfolgreiche Vorrunde, die Vorbereitung verlief nahezu optimal, genauso der Start nach der Winterpause.

Ersan Ucal (SG Schweighofen/ Kapsweyer, Tabellenführer D-Klasse West): Eine solche Entscheidung kann man nicht treffen, ohne den Vereinen einen Fahrplan und eine Perspektive für die kommende Spielzeit zu geben. Sollte die Saison dieses Jahr noch zu Ende gespielt werden, drohen uns Englische Wochen. Dann gibt es Probleme für die Vereine wegen vieler Schichtarbeiter. Ich habe sechs im Kader. Bei einem Rundenende noch in diesem Jahr plädiere ich für eine verkürzte kommende Saison im ersten Halbjahr 2021 auf neutralen Plätzen. Dann würden alle Teams jeweils einmal aufeinandertreffen, es gäbe keine Nachteile. Sollte in diesem Jahr nicht mehr gespielt werden können, sollte man die Saison 2019/2020 im ersten Halbjahr 2021 zu Ende spielen.

Runde einfach ignorieren

Thomas Wünstel (FV Neuburg, A-Klasse Süd): Ich kann mir nicht vorstellen, dass am 1. September wieder Fußball gespielt wird. Solange die Abstandsregel mit 1,50 Meter gilt und im Profibereich nur Geisterspiele stattfinden, ist dies unmöglich. Ich plädiere für einen Ausfall der Saison 2020/2021 und die Austragung der übrigen Spiele dieser Saison im ersten Halbjahr 2021.

Markus Maier (Präsident SV Viktoria Herxheim): Der Vorschlag, die Saison bis zum 31. August auszusetzen und danach fortzusetzen, findet nicht die ungeteilte Zustimmung. Die beste Lösung wäre es, im August eine völlig neue Runde zu beginnen und die laufende Runde zu ignorieren, als ob sie nie stattgefunden hätte.