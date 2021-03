Fuad Catovic wird vom FC Speyer II zum Fußball-Verbandsligisten TB Jahn Zeiskam wechseln. Beim Tabellenletzen der Bezirksliga war der Bosnier in der unterbrochenen Saison mit fünf Treffern bester Torschütze. Laut Zeiskams Teammanager Patrick Pfaff bekommt der TB Jahn mit dem 25-Jährigen einen Torjäger mit viel Geschwindigkeit, der sowohl im offensiven Zentrum als auch auf der Außenbahn einsetzbar ist. Vorher war Catovic drei Jahre lang für den zweiten Anzug des TuS Mechtersheim in der A-Klasse aktiv. „Er möchte nun den Schritt in die Verbandsliga versuchen. Wir sind überzeugt, dass er bei uns Fuß fassen kann“, sagt Pfaff. Catovic schließt sich mit dem Wechsel seinem älteren Bruder Sanel Catovic an, der von Arminia Ludwigshafen ins Zwiebeldorf wechselt.