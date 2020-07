Antritt, Agilität, Sprungkraft und Ausdauer sind individuell und werden bei den Clubs in der Region im Mannschaftstraining gefördert. Auch die Vorbeugung von Verletzungen ist ein Thema. Athletiktrainer kümmern sich genau darum. Welchen Ansatz verfolgt Benjamin Sailis beim TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim?

Marc Kauther musste sich in der Vergangenheit selbst um die Athletik seiner Spieler kümmern. Beim TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim gibt es dafür einen Athletiktrainer. Benjamin Sailis ist seit drei Jahren eine Säule im Trainerteam des Fußball-Landesligisten. Kauther ist der neue Spielertrainer. Mit einem Körperscreening ging es los.

Sailis beginnt immer mit einem Agility T-Test: „Dabei gilt es, die sportspezifischen Daten jedes einzelnen Spielers aufzunehmen, einen Überblick über die Fitness im Kader zu erhalten und daraus ableitend einen Plan für die Trainingsinhalte zu erstellen.“ Sailis fordert die Fußballer auf engem T-förmigen Parcours mit Sprints, schnellen Richtungswechseln sowie Abstoppbewegungen. Wie agil sind die Spieler?

Weniger Verletzungen

Das gute, alte Konditionstraining reicht anscheinend nicht mehr. „Ben“, wie alle den Sporttherapeuten Sailis rufen, erklärt die Bedeutung des Athletiktrainings: „In der Saison 2017/2018 verpasste der Verein knapp den Aufstieg in die Landesliga. Nicht etwa wegen der Leistung. Vielmehr weil es fünf Verletzte mit muskulären Problemen und Knieverletzungen gab.“ Der Verein kam auf Sailis zu, der spürte bei den Gesprächen die Ernsthaftigkeit des Anliegens und war sofort dabei. Die Bestätigung: „Wir hatten nur einen Leichtverletzten während der gesamten Spielzeit, wurden Meister und stiegen auf.“

Nachdem das Trainergespann um Kauther, Co-Trainer Christian Bollinger und Athletikcoach Sailis die Grunddaten erhoben und einen Überblick über die Fitness der Spieler erhalten hat, wird akribisch am Trainingsplan geschneidert. „Im ersten Teil der Vorbereitung stehen Ausdauerübungen und die Verletzungsprophylaxe im Vordergrund. Mobilität und Stabilität nehmen einen großen Zeitanteil ein, mit ständigem Steigern der Intensität“, erklärt Sailis. „In der zweiten Hälfte der Vorbereitungsphase wird das Training sportspezifischer. Dabei stehen funktionale Themen wie Sprint, Antritte, Agilität und Sprungkraft im Mittelpunkt. Auch während der Runde hat der Athletikteil mit einer von insgesamt drei Wocheneinheiten einen wichtigen Anteil am Gesamtkonzept.“

„Die Luxusvariante“

Wichtig sei, die Übungsformen systematisch auszuweiten, Intervalle zu intensivieren und über Wiederholungen die gewünschten Effekte zu erzielen, sagt Sailis. Die Fortuna biete für das Athletiktraining mit dem neuen Kunstrasen ideale Rahmenbedingungen. Begeistert zeigt sich der Mann, der alle Muskelpartien aus dem Effeff kennt und zielgenau beansprucht, von der Einstellung des Teams: „Alle ziehen mit, auch wenn kein Ball im Spiel ist. Die Jungs verstehen die Bedeutung und Wichtigkeit des Athletiktrainings.“

Kauther hatte in den vergangenen fünf Jahren als Trainer die Verantwortung in Büchelberg. „Gemeinsam schafften wir dort den Weg von der A-Klasse bis in die Landesliga.“ Da war er selbst für das Fitnessteil zuständig. „Leider hat das Athletiktraining im Sport noch nicht überall die Bedeutung. Doch ohne die Einbindung der Anatomie und aller Muskelgruppen geht es heute nicht mehr. In Billigheim-Ingenheim gibt es mit unserem Dreier-Trainerteam, bei dem jeder wichtig für den Gesamterfolg ist, die Luxusvariante“, erzählt Kauther. „Auf die Athletik kommt es an. Um auf die besonderen Belastungen vorbereitet zu sein, um Verletzungen vorzubeugen. Und um in der 75., 85. und 90. Minute noch topfit zu sein. Genau hier entscheiden sich oft die Spiele.“

Sailis hatte er vorher nicht gekannt; doch nach nur wenigen gemeinsamen Einheiten sprang der Funke über: „Sailis ist ein absoluter Vollprofi auf seinem Gebiet. Schön, einen solchen Typen im Team zu haben.“

Lust auf die zweite Chance

Absprachen müssen sein. „Ich muss wissen, wenn Sailis mit einem Kraft-Ausdauer-Zirkel an 13 Stationen dienstags trainiert, um weitere Trainingsinhalte darauf aufzubauen“, sagt Kauther. Er will einen ganz anderen Fußball in Billigheim-Ingenheim spielen lassen, investiert viel in den taktischen Bereich, verlangt Pressen und Gegenpressen. Fortunas Fußballer haben nach der „corona-bedingt“ vorzeitig abgebrochenen Runde große Lust auf ihre „zweite Chance“ in der Landesliga.