Aufgrund einer anonymen Anzeige bei der Polizei hat der FC Bienwald Kandel in Absprache mit dem Ordnungsamt für das Heimspiel gegen den SV Rülzheim am 27. September das Hygienekonzept überarbeitet. Am Spieltag gibt es keine Tickets zu kaufen. Am 18. September von 18 bis 20 Uhr gibt es am Kiosk des Kunstrasenplatzes Karten im Vorverkauf. Sie können im Zehner-Block oder einzeln erworben werden. Nach der Halbzeitpause des Spiels gibt es keinen Einlass mehr. Beim Kauf von Gruppentickets werden nummerierte Stehplatzblöcke zugewiesen. Beim Betreten und Verlassen des Sportgeländes sowie am Ausschankbereich ist ein Mund- und Nasenschutz zu tragen.