Mittelfeldspieler Alexander Schultz kehrt vom Fußball-Oberligisten FC Astoria Walldorf zum SV Viktoria Herxheim in die Landesliga zurück. „Der Hauptgrund für den Rückwechsel ist, dass ich am Ende nicht mehr die Spielzeit hatte, die ich brauche, um mich weiterzuentwickeln“, sagte der 20-Jährige im Gespräch mit Herxheims Marketing-Vorstand Rolf Wetzka. Nach dem Abi in Herxheim hat Schultz im September ein Studium an der Universität Mannheim im Studiengang Unternehmensjura angefangen. Das erste Semester ist gerade vorbei.